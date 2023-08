Czy nauczyciele w przedszkolach mają prawo do 2500 zł? Co z podwyżką dodatku za wychowawstwo do 600 zł?

Ta niekorzystna dla nauczycieli przedszkolnych sytuacja wynika z przepisów:

1) USTAWY z dnia 7 lipca 2023 r. o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli, która wprowadza wsparcie, polegające na przekazaniu nauczycielom jednorazowych świadczeń w formie bonów na zakup laptopów lub laptopów przeglądarkowych;

2) Karty Nauczyciela.

2. Zakup laptopa lub laptopa przeglądarkowego za kwotę niższą niż wysokość otrzymanego bonu nie uprawnia do otrzymania zwrotu lub innego wykorzystania pozostałej kwoty bonu przez nauczyciela.

7) Prawo do dokonywania płatności za pomocą bonu wygasa z końcem dnia 31 grudnia 2025 r.

Dlaczego nauczyciel przedszkolny nie może z skorzystać z powołanych art. 11 i 12? Bo jej art. 2 stanowi, że wsparcie 2500 zł sfinansowane ze środków publicznych przysługuje wyłącznie nauczycielom, wychowawcom i innym pracownikom pedagogicznym pozostającym w stosunku pracy na dzień 30 września 2023 r. w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych i ponadpodstawowych oraz w publicznych szkołach artystycznych, a także w niepublicznych szkołach artystycznych posiadających uprawnienia publicznej szkoły artystycznej . Tylko te osoby są dla tej ustawy „nauczycielami". Takiego statusu nie mają nauczyciele pracujący w przedszkolach.

I tylko nauczycielom "ze szkół" przysługuje bon 2500 zł jako wsparcie sfinansowane ze środków publicznych.

– Chcemy jeszcze jesienią tego roku zmienić przepisy prawa tak, aby stawka za wychowawstwo wzrosła też o blisko 100 proc. Chcemy dodatkowego uregulowania kwestii urlopu na żądanie. Ta rzecz już się pojawiała się w kodeksie pracy, jest już urlop z powodu siły wyższej, ale chcemy jeszcze dodatkowo w naszych przepisach oświatowych zagwarantować być może 2, być może 3 dni urlopu na żądanie – zapowiedział 25 VIII 2023 r. minister Przemysław Czarnek.

Podniesienie dodatku dla wychowawców w szkołach jest proste od strony legislacyjnej. Wystarczy zmienić jego minimalną wartość w art. 34a Karty Nauczyciela.

Przepis stanowi:

Art. 34a. (Dodatek dla wychowawcy klasy)

1) Nauczycielowi, któremu powierzono sprawowanie funkcji wychowawcy klasy, przysługuje dodatek funkcyjny z tytułu sprawowania funkcji wychowawcy klasy.

2) Minimalna wysokość dodatku, o którym mowa w ust. 1, wynosi 300 zł.

Jedna prosta nowelizacja zmienia wysokość dodatku dla nauczycieli w szkołach do zapowiadanego przez MEiN poziomu 600 zł.

Dlaczego nie ma podwyżki dodatku za wychowawstwo do 600 zł dla nauczycieli w przedszkolach

W przypadku nauczycieli w przedszkolach wysokość tego dodatku ma charakter lokalny. Każda gmina ustanawia go w odpowiednim regulaminie. I nie ma obecnie mechanizmu prawnego do jednoczesnego podwyższenia wysokości takiego dodatku dla nauczycieli w przedszkolach. Karta Nauczyciela nie określa wysokości dodatku za wychowanie dzieci kwotowo. Nakazuje to zrobić poszczególnym gminom.

Rząd wskazuje - poza kwestiami budżetowymi - na przeszkodę legislacyjną do zmiany wysokości dodatku dla nauczycieli w przedszkolu. Czy można wierzyć tym argumentom, to już inna sprawa.