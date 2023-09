Minister Cyfryzacji: 2500 zł także dla nauczyciela, który wcześniej dostał od rządu "nauczycielskie 500+". Świadczeń tych nie zobaczył nauczyciel w przedszkolu

2500 zł (w październiku 2023 r.) otrzymają także nauczyciele, którzy w okresie 2020 r. składali wnioski o 500 zł dofinansowania na koszty pracy zdalnej i ze środków tych kupili laptop albo tablet (po dołożeniu własnych pieniędzy). Wyłączeni z 2500 zł są nauczyciele w przedszkolach.

W 2020 r. nauczyciele otrzymali od rządu prawo do bonu 500 zł. Była to forma dofinansowania do kosztów pracy zdalnej ponoszonej z własnych środków przez nauczycieli, którzy jak wiadomo są grupą zawodową źle wynagradzaną w Polsce. Czy otrzymanie tego bonu 500 zł odbiera nauczycielowi prawo do 2500 zł w 2023? Nie, wbrew wielu wpisach na forach internetowych dla nauczycieli.

Argumentacja prawna na końcu artykułu.

Wnioski o "nauczycielskie 500+" w 2020 r.

Do 7 grudnia 2020 r. nauczyciele mogli składać wnioski o dofinansowanie sprzętu, oprogramowania lub usługi potrzebnych do nauki zdalnej. Nauczyciele ironicznie nazywali to świadczenie „500 plus”.

500 zł nauczyciele mogli wydać na zakup:

komputera stacjonarnego; monitora; komputera przenośnego będącego laptopem lub tabletem, w tym tabletem graficznym; podzespołów komputerowych, w tym: karty graficznej, dysku twardego, pamięci RAM, procesora, płyty głównej, karty dźwiękowej, karty sieciowej, karty wideo, napędu optycznego, zasilacza, obudowy, matrycy do laptopa lub monitora; kamery internetowej lub wizualizera; statywu; mikrofonu, słuchawek lub zestawu słuchawkowego (mikrofon i słuchawki);

W praktyce można było za to kupić właśnie kamerkę i mikrofon.

WAŻNE! Podobnie jak w przypadku obecnych 2500 zł dla nauczycieli, w 2020 r. wsparcia nie otrzymały osoby pracujące wyłącznie w przedszkolach.

Podstawą prawną było tu rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Czy 2500 zł otrzyma w 2023 r. nauczyciel, który dostał bon na 500 zł w 2020 r.?

Tak, także taki nauczyciel otrzyma dofinansowanie 2500 zł w 2023 r. (bez nauczycieli zatrudnionych wyłącznie w przedszkolach).

Minister cyfryzacji rozwiał wątpliwości, czy 2500 zł na zakup komputera przysługuje także nauczycielom, którzy wcześniej otrzymali bon 500 zł na sfinansowanie kosztów pracy zdalnej. Na pytanie o nauczycieli, którzy dostali ww. 500 zł odpowiedział:

"To nie ma znaczenia. Jeśli ktoś dostał 500 zł, to nadal jest uprawniony do skorzystania z tego programu. Było wiele pytań i nawet podejrzenia, że to pułapka podstawiona na nauczyciela. Absolutnie tak nie jest. To był inny program, to były inne czasy. Jedno z drugim się nie łączy."

Pełny wywiad z ministrem Januszem Cieszyńskim w poniższej publikacji:

Skąd się wzięły się wątpliwości, czy nauczyciele wsparci 500 zł otrzymają teraz 2500 zł od rządu?

Cała sytuacja wynikła z USTAWY z dnia 7 lipca 2023 r. o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli, która wprowadza wsparcie, polegające na przekazaniu nauczycielom jednorazowych świadczeń w formie bonów na 2500 zł na zakup laptopów lub laptopów przeglądarkowych.