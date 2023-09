Dotacja celowa udzielana na wypłatę nagrody specjalnej obejmuje kwotę nagrody wraz z wynikającymi z odrębnych przepisów ustawowych pochodnymi - wskazuje Ministerstwo Edukacji i Nauki. SS PAP opublikował wyjaśnienia ministerstwa.

Do 14 października nauczyciele mają otrzymać w tym roku nagrodę specjalną z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej; będzie to 1125 zł.

Dla kogo nagroda 1125 zł?

Z otrzymanych z budżetu państwa środków samorządy mają wypłacić nagrody zarówno w szkołach, dla których są organem prowadzącym, jak i przekazać pieniądze do szkół niepublicznych. Zgodnie z ustawą kwota dotacji na ten cel dla szkół niepublicznych nie może być wyższa niż kwota stanowiąca iloczyn liczby uprawnionych nauczycieli i wskazanej w ustawie wysokości nagrody. Literalnie oznaczałoby to, że samorządy mają przekazać do szkół niepublicznych sumę brutto (przemnożone 1125 zł), a nie brutto-brutto z uwzględnieniem również kosztów pracodawcy (1345,95 zł). Ministerstwo Edukacji i Nauki przedstawiło jednak wyjaśnienia, w myśl których szkoły niepubliczne powinny także otrzymać środki na pokrycie kosztów pracodawcy.

Najnowsze wyjaśnienia MEIN o nagrodzie 1125 zł dla nauczycieli

Na wniosek strony samorządowej Ministerstwo Edukacji i Nauki uzupełniło komunikat z połowy września o wytyczne dotyczące naliczania dotacji celowej na wypłatę nagrody specjalnej.

MEiN wyjaśnia:

"Przyznanie nauczycielom nagrody specjalnej z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej na podstawie art. 92a–92h ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2023 r. poz. 984, z późn. zm.), znowelizowanej ustawą z dnia z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1586), nastąpiło z jednoczesnym zapewnieniem pełnego sfinansowania wypłaty tych nagród z budżetu państwa. Źródło pochodzenia tych środków jednoznacznie wskazuje art. 92c ustawy – Karta Nauczyciela.

Przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego oraz szkoły i placówki prowadzone przez osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną otrzymują środki przeznaczone na wypłatę nagrody w formie dotacji celowej udzielanej odpowiednio przez organ rejestrujący, o którym mowa w art. 2 pkt 16 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1400), lub ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

REKLAMA

W świetle przepisów art. 92c i 92d ustawy – Karta Nauczyciela dotacja celowa udzielana na wypłatę nagrody specjalnej obejmuje kwotę nagrody, o której mowa w art. 92a ust. 1, wraz z wynikającymi z odrębnych przepisów ustawowych pochodnymi od wynagrodzeń finansowanych po stronie pracodawcy w wysokości 220,95 zł. Łączny koszt wypłaty tej nagrody dla jednego uprawnionego nauczyciela to 1345,95 zł.

Pełne pokrycie kosztów wypłaty nagrody jest działaniem zgodnym z zamierzeniami ustawodawcy wynikającymi ze sformułowanego w art. 92c i art. 92d ust. 1 ww. ustawy przeznaczenia środków budżetowych przewidzianych na ten cel, tj. sfinansowania wypłaty nagrody przez wszystkie podmioty zobowiązane do jej wypłacenia. Prawidłowość takiej interpretacji potwierdza fakt, iż w ocenie skutków regulacji opracowanej do projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 3323) koszt wypłaty nauczycielom nagrody specjalnej, o której mowa w art. 92a ust. 1 ustawy – Karta Nauczyciela, skalkulowano uwzględniając pełne koszty wypłaty tej nagrody (tj. wraz z pochodnymi). Jako źródło pokrycia tych kosztów wskazano wyłącznie budżet państwa nie wskazując przy tym powstania jakichkolwiek obciążeń skutkami wejścia w życie regulacji podmiotów niepaństwowych (osób prowadzących szkoły)."