Najpierw miało być 1125 zł nagrody, potem 900 zł (netto nr 1), a teraz 750 zł (netto nr 2). Ile tak naprawdę będzie na koncie 14 października 2023 r.?

Świadczenie wspierające 3500 zł w 2024 r.: Jesteś opiekunem osoby niepełnosprawnej? Do 10 października 2023 r. otrzymasz pismo z MOPS

Pismo zawiera informacje dotyczące świadczenia wspierającego osoby niepełnosprawne 2024 r. Jego wartość to od 635 zł do 3500 zł. Przepisy wprowadzające to świadczenie zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2024 r.