P. Czarnek obiecuje wejście do zawodu nauczyciela od 5500 zł. Ta podwyżka pensji, to średnie wynagrodzenie, brutto czy netto?

Nie znamy odpowiedzi na te pytania. Jeżeli minister P. Czarnek kolejny raz odwołuje się do średniego wynagrodzenia, to nauczyciele nie będą zadowoleni. Średnia pensja w tym zawodzie nie ma wiele wspólnego z podwyżką pensji, świadczeń oraz wypłatą na koncie.

Obietnica została złożona w czasie polemiki wyborczej P. Czarnka z R. Trzaskowskim

5500 zł wynagrodzenia dla nauczyciela początkującego

Przemysław Czarnek, minister edukacji i nauki obecnie prowadzi intensywną kampanię wyborczą. Jej istotnym elementem są deklaracje podwyżki pensji nauczycieli w 2024 r. Można tu mówić o licytacji między politykami:

23 września 2023 r. Przemysław Czarnek zadeklarował:

"Tymczasem od 01.01.24 r. Rząd @pisorgpl zagwarantował kolejne podwyżki w budżecie dla nauczycieli. Nauczyciel początkujący będzie zarabiał o 100% więcej niż w 2015 roku, czyli ok. 5,5 tys. zł."

Pełna wypowiedź ministra:

Panie @trzaskowski_ mógł Pan zapłacić więcej nauczycielom jako organ prowadzący warszawskie szkoły, chociażby połowę z tych 1,5 miliarda zł, które M. St. Warszawa wydało od 2016 roku na organizację pozarządowe.

5500 zł brutto dla nauczyciela początkującego, ile to jest netto?

5500 zł brutto dla nauczyciela początkującego od 1 stycznia 2024 r, to byłaby podwyżka pensji do około 4070 netto. Wydaje się to nieprawdopodobne biorąc pod uwagę, że dziś w 2023 r. stawki wynagrodzenia minimalnego nauczycieli są takie:

Minimalna pensja nauczyciela w 2023 r. to brutto/netto/na rękę:

1) nauczyciel początkujący - 3690 zł brutto (2846 zł netto/na rękę)

2) nauczyciele mianowani - 3890 zł brutto (2982 zł netto/na rękę)

3) nauczyciela dyplomowany - 4550 zł brutto (3432 zł netto/na rękę)

Czy 5500 zł dla nauczyciela to słynne "średnie wynagrodzenie nauczycieli"?

Prawdopodobnie chodzi o średnie wynagrodzenie. Zgodnie z projektem budżetu na 2024 r. kwota bazowa dla nauczycieli ma wynieść od 1 stycznia 2024 r. 4471,28 zł. To o 489,73 zł - czyli o 12,3 proc. - więcej niż obecnie (3981,55 zł).

Zwiększenie kwoty bazowej przekłada się na zwiększenie średniego wynagrodzenia nauczycieli w poszczególnych grupach awansu zawodowego. Od początku przyszłego roku wyniesie ono w odniesieniu do:

nauczycieli początkujących - 5365,54 zł,

mianowanych – 6438,64 zł,

dyplomowanych – 8227,16 zł.

Średnie wynagrodzenie nauczycieli oblicza się inaczej niż w innych zawodach. Nie jest to średnia rzeczywiście wypłaconych pensji, ale pensje hipotetyczne zawierające takie bonusy jak odprawy czy nadgodziny. Prawdopodobnie nie ma lepszego sposobu na zdenerwowanie nauczyciela niż powiedzenie mu: "Masz wysokie średnie wynagrodzenie. I jeszcze te dodatki, wakacje bez pracy oraz 18 godzin pracy tygodniowo."