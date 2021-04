Edukacja domowa – dla kogo, jak wygląda?

Co to edukacja domowa?

Z obowiązkiem szkolnym i obowiązkiem nauki mamy do czynienia od 6 do 18 roku życia. Nie trzeba go jednak koniecznie realizować w budynku przedszkola czy szkoły. Rodzice mogą wystąpić o naukę dziecka poza szkołą.

Edukację dziecka w domu mogą prowadzić rodzice, opiekunowie prawni a także inne osoby, które wskażą rodzice lub opiekunowie. Osoby te nie muszą mieć żadnych specjalnych kwalifikacji.

Uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą, a także rodzic takiego ucznia, może korzystać ze wsparcia szkoły, której dyrektor wydał zezwolenie na edukację domową. Ma prawo do: zapewnienia dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych oraz do pomocy dydaktycznych służących realizacji podstawy programowej znajdujących się w zasobach szkoły, udziału w konsultacjach umożliwiających przygotowanie do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych a także uczestniczenia w dodatkowych zajęciach edukacyjnych w szkole.

Edukacja domowa – jak wygląda egzamin?

Uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą uzyskuje roczne oceny klasyfikacyjne na podstawie rocznych egzaminów klasyfikacyjnych z zakresu części podstawy programowej obowiązującej na danym etapie edukacyjnym, uzgodnionej na dany rok szkolny z dyrektorem szkoły. Egzaminy klasyfikacyjne są przeprowadzane przez szkołę, której dyrektor zezwolił na spełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki w domu. Uczniowi takiemu nie ustala się oceny z zachowania.

Edukacja domowa - jak zacząć?

Rodzice lub opiekunowie, którzy chcą rozpocząć edukację domową dziecka powinni wystąpić z wnioskiem o zezwolenie do dyrektora oddziału przedszkolnego, szkoły podstawowej lub szkoły ponadpodstawowej (liceum, technikum). Zależy to oczywiście od wieku dziecka. Do wniosku należy dołączyć:

oświadczenie rodziców o zapewnieniu dziecku warunków umożliwiających realizację podstawy programowej obowiązującej na danym etapie edukacyjnym,

zobowiązanie rodziców do przystępowania w każdym roku szkolnym przez dziecko spełniające obowiązek szkolny lub obowiązek nauki do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych.

Zezwolenie może być wydane zarówno przed rozpoczęciem roku szkolnego jak i w jego trakcie.

Edukacja domowa – opinia poradni

Do tej pory, aby rozpocząć nauczanie domowe konieczne było także uzyskanie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej. Nowelizacja ustawy, która wejdzie w życie 1 lipca 2021 r. znosi ten wymóg.

Edukacja domowa - rejonizacja

Wspomniana wyżej nowelizacja znosi również obowiązek przypisania ucznia w edukacji domowej do szkoły lub przedszkola w tym województwie, w którym mieszka.

Edukacja domowa - zmiany

Te ważne zmiany w edukacji domowej dotyczące braku konieczności dołączenia opinii poradni oraz braku rejonizacji wejdą w życie od 1 lipca 2021 r. Są spełnieniem postulatów rodziców.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2017 poz. 59 z późn. zm.)