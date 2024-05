MEN: Stawia na edukację włączającą. Dla wszystkich uczniów i szkół. Jak przyciągnąć lekarzy do szkół?

Wiceminister edukacji narodowej Izabela Ziętka: Edukacja włączająca dotyczy wszystkich uczniów i każdej placówki. Jest pomocą w szkołach dla dzieci potrzebujących pomocy i wsparcia.

Wypowiedź padła w czasie konferencji poświęconej wspieraniu zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży przez edukację włączającą.

Z danych MEN wynika, że obecnie więcej dzieci z orzeczeniami jest w szkołach ogólnodostępnych niż w specjalnych.

Co to jest edukacja włączająca?

Edukacja włączająca to organizacja kształcenia mającego zapewnić warunki do edukacji i uczestnictwa w życiu społecznym wszystkim uczącym się osobom, m.in. uczniom z niepełnosprawnościami, mającym trudności z uczeniem się (dysgrafia, dysleksja) czy borykających się z problemami ze zdrowiem psychicznym.

Co wiemy o edukacji włączającej?:

1) zdrowie psychiczne najmłodszych jest bardzo ważne.

2) wnioski z konferencji parlamentarzyści postarają się zamienić w rozwiązania prawne.

3) Izabela Ziętka:"edukacja włączająca nie jest ideologią". "Ten temat dotyczy wszystkich uczniów i każdej placówki oświatowej. Dotyczy nie tylko uczniów z tzw. niepełnosprawnością, lecz tego, by wszyscy w szkole czuli się dobrze i byli zaopiekowani".

4) Wdrażając edukację włączającą, nie należy stawiać jej w opozycji do szkół specjalnych.

5) "Mamy w szkołach dzieci, które wymagają od nas natychmiastowej pomocy".

6) Ziętka: dzieciom należy się pomoc i trzeba zrobić wszystko, by zapewnić im dostęp do edukacji jak najbliżej miejsca zamieszkania i w pełni dostosowaną do ich potrzeb.

7) Nauczyciele nie otrzymują odpowiedniego wsparcia, choćby narzędzi do diagnozy".

Edukacja włączająca w Warszawie

Wiceprezydentka Warszawy Renata Kaznowska, mówiąc o polityce miasta wobec problemów zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, powiedziała, że w stolicy działa prawie 30 poradni psychologiczno-pedagogicznych. Poinformowała, że miasto uruchamia program, który ma zwiększyć liczbę pracujących w stołecznych placówkach psychiatrów dziecięcych.

Będziemy udzielać grantów finansowych dla lekarzy, którzy jako drugą specjalizację będą chcieli wybrać psychiatrię dziecięcej" – powiedziała.

Lekarz, który skorzysta z takiej oferty, będzie musiał po specjalizacji przepracować trzy lata w warszawskiej placówce udzielającej świadczeń z zakresu zdrowia psychicznego.

Damian Kupczyk, psycholog, pedagog i terapeuta dziecięcy, prezes Czepczyński Family Foundation – współorganizatora poniedziałkowej konferencji, podkreślił, że edukacja włączająca i nauka empatii powinny być elementem nauki kompetencji XXI w.

"Każdy wymaga tego, by inni rozumieli jego myślenie, wygląd, sposób postępowania. Uczymy dzieci przechodzić przez ulicę, uczmy je też, jak zachowywać się w relacji z dziećmi z niepełnosprawnościami" – podkreślił.