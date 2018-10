Przekroczenie doby parkingowej a VAT

Do takich wniosków doszedł Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 21 czerwca 2018 r.

Sprawa dotyczyła gminy, która wybudowała parking miejski. W ramach organizacji z jego korzystania wysokość opłat oraz zwolnienia, a także przewidziano, że doba parkingowa trwa od 4:30 do 2:30 dnia następnego. Poza dobą parkingową na terenie parkingu zakazano parkowania pojazdów. W przypadku naruszenia tego zakazu, ale również innych postanowień regulaminu kierowca mógł obciążany różnego rodzaju karami i opłatami dodatkowymi.

We wniosku o wydanie interpretacji Gmina stała na stanowisku, że tego typu opłaty nie będą opodatkowane podatkiem od towarów i usług. Zdaniem organu podatkowego wyłącznie opłaty za zgubienie biletu parkingowego, za pozostawienie pojazdu poza miejscem wyznaczonym do parkowania oraz za niestosowanie się do poleceń kontrolujących lub obsługi parkingu nie stanowią wynagrodzenia za świadczone usługi ze względu na sankcyjny charakter – w przeciwieństwie jednak do należności z tytułu pozostawienia pojazdu poza dobą parkingową, które to organ potraktował jako wynagrodzenie za konkretne świadczenie.

Ze stanowiskiem organu nie zgodził się WSA w Warszawie, który uznał, że analizowanym przypadku nie doszło do zawarcia stosunku zobowiązaniowego rodzącego obowiązek podatkowy. Zdaniem sądu nie doszło do zawarcia umowy, gdyż gmina nie wyraziła zgody na pozostawienie pojazdu powyżej doby parkingowej.

Po rozpatrzeniu skargi kasacyjnej NSA sprzeciwił się stanowisku sądu I instancji Uznał, że opłata za pozostawienie pojazdu na terenie parkingu po upływie doby parkingowej stanowi należność za pozaumowny sposób korzystania z parkingu gminnego jako obiektu użyteczności publicznej. Taka opłata to ekwiwalent za świadczoną w ten sposób usługę. Nie doszukano się podstaw do twierdzenia, jakoby pomiędzy opłatami (za korzystanie umowne – w czasie doby parkingowej oraz bezumowne – po jej upływie) zachodziła jakaś różnica co do ekwiwalentności za świadczoną usługę korzystania z parkingu.

Podsumowując sporna opłata nie stanowi kary (odszkodowania), lecz wynagrodzenie za usługę realizowaną w formie bezumownego korzystania z miejsca parkingowego. W konsekwencji powinna podlegać opodatkowaniu VAT.

Katarzyna Lewandowska

doradca podatkowy w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, konsultant,

specjalizuje się w zakresie podatków dochodowych oraz podatków i opłat lokalnych

Ronald Ruta

asystent w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu,

interesuje się prawem podatkowym