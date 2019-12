Opodatkowanie urządzeń technicznych

Sprawa dotyczyła spółki będącej właścicielem elektrowni, w której energia elektryczna jest produkowana z wykorzystaniem urządzeń technicznych w postaci elektrofiltrów oraz instalacji odsiarczania spalin, znajdujących się na fundamentach (posiadających części budowlane). Spółka zastanawiała się, czy zmiana przepisów jaka nastąpiła w czerwcu 2015 r. miała wpływ na sposób opodatkowania elektrowni.

Przypomnijmy, że przed 28 czerwca 2015 r. definicja obiektu budowlanego obejmowała budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami. Natomiast od dnia 28 czerwca 2015 r. obiektem budowlanym jest budynek, budowla bądź obiekt małej architektury wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z użyciem wyrobów budowlanych.

Zdaniem Spółki w świetle nowej definicji obiektu budowlanego opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości powinny podlegać wyłącznie części budowlane urządzeń technicznych, jakimi są elektrofiltry oraz instalacje odsiarczania spalin.

Ze stanowiskiem spółki nie zgodził się zarówno organ podatkowy jak i WSA w Gliwicach. Uznali, że wprowadzenie nowej definicji obiektu budowlanego, niczego nie zmienia w kwestii opodatkowania przedmiotowych urządzeń. Wskazali, że zmiana definicji obiektu budowlanego, polegająca na zastąpieniu zwrotu "budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami" zwrotem "wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem" nie powoduje, że opodatkowaniu będą podlegać jedynie części budowlane elektrofiltrów oraz instalacji odsiarczania spalin. Co do zasady bowiem fundament/część budowlana służy umiejscowieniu elektrofiltrów i instalacji odsiarczania spalin i nie można zasadnie twierdzić o użytkowaniu fundamentów/części budowlanej w oderwaniu od użytkowania usytuowanych na nich instalacji, czy urządzeń.

Z powyższymi twierdzeniami nie zgodził się NSA. Wskazał, że porównanie dotychczasowego i nowego brzmienia definicji legalnej obiektu budowlanego pozwala stwierdzić, że ustawodawca z zakresu tego pojęcia niewątpliwie wyłączył urządzenia oraz zrezygnował z warunku całości techniczno-użytkowej w odniesieniu do budowli. Wbrew stanowisku organu interpretacyjnego i sądu I instancji powyższych zabiegów legislacyjnych nie można pomijać, czy uznawać za nieistotne. NSA podkreślił, że w oparciu o wykładnię literalną przyjąć należy, iż zmiana brzmienia przepisów w kontekście wyłączenia pojęcia "urządzenia" z definicji pojęcia obiektu budowlanego ma fundamentalne znaczenie w kwestii opodatkowania spornych elektrofiltrów i instalacji odsiarczania spalin. Dodatkowo NSA zasygnalizował, że organ interpretacyjny i WSA pominął przy zakwalifikowaniu elektrofiltrów i instalacji odsiarczania spalin do obiektów budowlanych, przesłankę ich "wzniesienia z użyciem wyrobów budowlanych”.

Co ciekawe NSA zwrócił także uwagę, że ustalenie rzeczywistych cech i funkcji ocenianego obiektu (czy urządzenia jak twierdzi Spółka), w kontekście istotnych parametrów funkcjonalnych i technicznych budowli, może opierać się tylko na pełnym i rzetelnym opisie przedstawionym we wniosku o interpretację. Jednocześnie odnotował, że w przypadku pominięcia pewnych elementów stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego we wniosku, interpretacja nie wywoła pożądanych skutków prawnych. W tym kontekście NSA przypomniał, że przy całej różnorodności form i rodzajów wytworów myśli ludzkiej, z jakimi można się zetknąć w rzeczywistości gospodarczej, nie są odosobnione przypadki przypisywania różnych określeń i nazw w odniesieniu do obiektów o tożsamym przeznaczeniu oraz porównywalnych cechach i parametrach technicznych. W istocie zatem możliwe są sytuacje, w których obiektom posiadającym wszystkie cechy konkretnych budowli, czy obiektów budowlanych nadawane będzie inne oznaczenie.

Tym samym NSA podkreślił, że organ jest związany stanem faktycznym przedstawionym we wniosku o interpretację. Jednakże w ewentualnym postępowaniu podatkowym mógłby dokładnie ustalić, czy przedmiotowe elektrofiltry oraz instalacje odsiarczania spalin są faktycznie urządzeniami technicznymi.

