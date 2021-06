Compliance – projekt nowych przepisów zwalczających korupcję

Compliance - zwalczanie korupcji. Niewątpliwie problem korupcji towarzyszy wielu dziedzinom w Polsce. Między innymi w walce z tego typu naruszeniami powstała Dyrektywa o sygnalistach. Ale ograniczeniu czy likwidacji korupcji służy cały szereg regulacji.

Czy obecnie procedowane są jakieś nowe przepisy zwalczające korupcję?

Tak, w dniu 24 czerwca 2021 r. planowe jest pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks Karny oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 1252). Projektowane przepisy mają za zadanie walczyć ze zjawiskiem korupcji.

Zwalczenie korupcji - jakie zmiany są projektowane w Kodeksie karnym?

W projekcie ustawy zaproponowano między innymi by Sąd orzekał zakaz zajmowania wszelkich lub określonych stanowisk albo wykonywania wszelkich lub określonych zawodów albo wykonywania wszelkiej lub określonej pracy na podstawie stosunku pracy albo na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, albo umowy o dzieło, w organach i instytucjach państwowych i samorządu terytorialnego, a także w spółkach prawa handlowego, w których Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego posiadają bezpośrednio lub pośrednio przez inne podmioty co najmniej 10% akcji lub udziałów, i ubiegania się o zamówienie publiczne, w razie skazania za przestępstwo:

sprzedajność ( art. 228 § 1 i 3-6 kk) , przekupstwo ( art. 229 § 1 i 3-5 kk), płatną protekcję ( art. 230 § 1, art. 230a § 1 kk), nadużycie funkcji ( art. 231 § 2 kk), nakłanianie do głosowania ( art. 250a § 1 i 2 kk), fałsz intelektualny ( art. 271 § 3 kk), łapownictwo menedżerskie ( art. 296a § 1 i 2 kk), zakłócanie przetargu publicznego ( art. 305 § 1 i 2kk).

Ponadto Sąd będzie mógł pozbawić praw publicznych w razie skazania za powyższe przestępstwa.

Przedmiotowy zakaz oraz pozbawienie praw publicznych będzie mogło być orzekane w latach od roku do 15 lat.

Na co jeszcze podmioty podlegające pod ustawę o finansach publicznych powinny zwrócić uwagę?

Projekt ustawy zakłada, że jednostki sektora finansów publicznych będą zobowiązane:

prowadzić w formie elektronicznej rejestr umów, czyli zbiorcze zestawienie informacji o umowach zawartych przez jednostkę sektora finansów publicznych, udostępniać ww. rejestr na swojej stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej.

W rejestrze zamieszczane będą umowy, które mogą podlegać udostępnieniu na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

W rejestrze umów zamieszcza się informacje o umowach zawartych w formie pisemnej, dokumentowej, elektronicznej albo innej formie szczególnej.

W rejestrze umów zamieszcza się:

numer umowy – o ile taki nadano; datę i miejsce zawarcia umowy; okres obowiązywania umowy; oznaczenie stron umowy, w tym przedstawicieli stron; określenie przedmiotu umowy; wartość przedmiotu umowy; informacje o źródłach i wysokości współfinansowania przedmiotu umowy, informację uzupełnieniu lub zmianie umowy, rozwiązaniu za zgodą obu stron umowy, jak również informacje o odstąpieniu od umowy lub jej wypowiedzeniu.

Rejestry trzeba będzie prowadzić od dnia wejścia ustawy w życie (planowane na 1 stycznia 2022 r), a informacje umieszczać w rejestrach bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy lub zaistnienia okoliczności, o której mowa w pkt 8 powyżej.

Planuje się, że Minister Finansów określi, w drodze rozporządzenia, wzór rejestru umów, mając na uwadze konieczność zapewnienia kompletności, jednolitości i przejrzystości informacji zamieszczanych w tym rejestrze oraz łatwości wyszukiwania tych informacji.

Czy za niewykonanie powyższego obowiązku będzie groziła jakaś kara?

Proponuje się, by osoba, która nie wykonuje lub nie dopuszcza do wykonania obowiązku prowadzenia ww. rejestru umów albo podaje w nim nieprawdziwe dane, ma podlegać grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

W jakich ustawach jeszcze mają być zmiany?

Planuje się jeszcze zmiany w:

ustawie o wykonywaniu mandatu posła i senatora, ustawie o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne, w ustawie o partiach politycznych.

Co ciekawe Partie polityczne mają być zobowiązane do:

prowadzenia i bieżącego aktualizowania rejestru wpłat. prowadzenia i bieżącego aktualizowania rejestru umów zawartych przez partię polityczną.

Powyższe rejestry mają być udostępniane na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej partii politycznej.

Osoba, która nie wykonuje lub nie dopuszcza do wykonania obowiązku prowadzenia ww. rejestrów albo podaje w nich nieprawdziwe dane, ma podlegać grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.