Stabilne finansowanie Wód Polskich dzięki nowelizacji Prawa wodnego

Zapewnienie stabilnego źródła finansowania Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie przewiduje projekt nowelizacji ustawy Prawo wodne, którego pierwsze czytanie odbyło się w czwartek w sejmowej komisji gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej.

Nowelizacja ustawy wykonuje prawo Unii Europejskiej. Posłowie przyjęli poprawki biura legislacyjnego, w większości o charakterze redakcyjnym i doprecyzowującym.

reklama reklama



Ponadto przewodnicząca komisji, Dorota Arciszewska-Mielewczyk, zgłosiła poprawkę, która przesuwa z 31 grudnia 2020 roku na 31 grudnia 2026 termin wejście w życie przepisów dotyczących stosowania przez podmioty do tego zobowiązane przyrządów pomiarowych umożliwiających pomiar ilości pobranej wody oraz ilości ścieków odprowadzanych do wód lub do ziemi.

"Związane jest to z potrzebą zebrania i zabezpieczenia na ten cel w budżecie Wód Polskich odpowiednich środków i zapewni odpowiedzi czas na przeprowadzenie postępowania przetargowego na zakup przyrządów pomiarowych" - powiedziała przewodnicząca.

Zobacz: Prawo wodne

Jak informuje Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Wody Polskie przejmą uprawnienia właścicielskie Skarbu Państwa nad śródlądowymi drogami wodnymi o szczególnym znaczeniu transportowym. Jak wyjaśniło CIR, oznaczać to będzie, że Wody Polskie takie uprawnienia przejmą od ministra ds. żeglugi śródlądowej.

Resort zakłada ponadto, że nowe przepisy wprowadzą rozwiązania usprawniające postępowania administracyjne. Uszczegółowione zostaną wymogi dotyczących wydawania zgód wodnoprawnych, a także decyzji: określających charakter wód, ustalających linię brzegu, zwalniających z zakazów obowiązujących na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią.

Nowe przepisy mają pozwolić także na dokładniejsze badanie stanu wód morskich według wystandaryzowanych kryteriów metodologicznych. W projektowanej noweli zapisano m.in., że działalności służb państwowych: Państwowej Służby Hydrologiczno-Meteorologicznej, Państwowej Służby Hydrogeologicznej i Państwowej Służby ds. Bezpieczeństwa Budowli Piętrzących będzie finansowana z budżetu państwa, a nie jak jest obecnie przez Wody Polskie.(PAP)

autor: Łukasz Pawłowski