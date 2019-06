RODO: Koncepcja one stop shop w kodyfikacji europejskiej

Za monitorowanie stosowania RODO odpowiada co najmniej jeden niezależny organ publiczny każdego państwa członkowskiego. Każdy organ nadzorczy przyczynia się do spójnego stosowania RODO w całej UE. W tym celu organy nadzorcze współpracują zarówno ze sobą, jak i z Komisją. Jeżeli w państwie członkowskim ustanowiono więcej niż jeden organ nadzorczy, państwo to wyznacza organ nadzorczy reprezentujący te organy w Europejskiej Radzie Ochrony Danych oraz ustala mechanizm zapewniający przestrzeganie przez pozostałe organy przepisów dotyczących mechanizmu spójności.

Każde państwo członkowskie jest zobowiązane do przyjęcia i zawiadamiania Komisji o przepisach dotyczących ochrony danych osobowych, a następnie niezwłocznie o każdej kolejnej zmianie mającej na nie wpływ.

