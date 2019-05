RODO: Zmiany w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych po 4 maja 2019 r.

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania RODO dodaje w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych art. 2b. Przepis ten:

upoważnia Pracodawcę do przetwarzania danych osobowych, w tym dane o stanie zdrowia osób określonych kategorii. jasno określa, że przedstawienie pracodawcy dokumentów potwierdzających dane osobowe o stanie zdrowia jest dobrowolne, a więc nie może być przymusowe. umożliwia podejmowanie działań w oparciu o zautomatyzowane przetwarzanie danych, w tym danych dotyczących stanu zdrowia , w celu niektórych zadań określonych w ustawie, nakłada na administratora obowiązek zapewnienia odpowiednich środków służących ochronie interesu lub podstawowych praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą, w tym w szczególności zapewnia tej osobie prawo do uzyskania interwencji ludzkiej, prawo do wyrażenia własnego stanowiska oraz zakwestionowania decyzji podjętej w sposób zautomatyzowany. wymaga, by zabezpieczenia przetwarzania danych osobowych przez podmioty i osoby realizujące zadania wynikające z przedmiotowej ustawy polegały co najmniej na:

1) dopuszczeniu do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osób posiadających pisemne upoważnienie wydane przez administratora danych;

2) pisemnym zobowiązaniu osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych do zachowania ich w poufności.

f) określa, że Pracodawcy podmioty i osoby realizujące zadania wynikające z ustawy przechowują dane osobowe wyłącznie przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne i w zakresie koniecznym do realizacji celów przetwarzania danych osobowych oraz dokonują przeglądu przydatności przetwarzania danych osobowych nie rzadziej niż co 5 lat.

Paweł Ludwiczak, radca prawny

