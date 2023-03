Ustawa o Planie Strategicznym dla WPR na lata 2023-2027 już obowiązuje

rozwiń >

Ustawa o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 została uchwalona 8 lutego, a prezydent podpisał ją 1 marca. Ustawa stwarza podstawy prawne do realizacji Planu Strategicznego dla WPR na lata 2023-2027, co umożliwi ubieganie się o środki finansowe z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) oraz Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFROW). Wsparcie skierowane będzie głównie do rolników, ale także do innych mieszkańców obszarów wiejskich, przedsiębiorców oraz samorządowców.

Co to jest Plan Strategiczny

Plan Strategiczny został 14 grudnia 2021 r. przyjęty przez Radę Ministrów, a 31 sierpnia 2022 r. zatwierdzony przez Komisję Europejską.

Ile pieniędzy dostanie Polska

Na realizację Planu Strategicznego Polska otrzymała środki w kwocie:

17,3 mld euro w ramach I filara wspólnej polityki rolnej (EFRG) i

w ramach (EFRG) i 4,7 mld euro w ramach II filara wspólnej polityki rolnej (EFRROW).

W przypadku II filara oprócz środków UE przewiduje się także współfinansowanie krajowe w wysokości ponad 3,2 mld euro, co daje łącznie ponad 7,9 mld euro środków publicznych na wsparcie związane z rozwojem obszarów wiejskich.

Co reguluje ustawa

Ustawa określa:

Dalszy ciąg materiału pod wideo

zadania podmiotów realizujących Plan Strategiczny (ministra właściwego do spraw rozwoju wsi, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, samorządów województw),

podmiotów realizujących Plan Strategiczny (ministra właściwego do spraw rozwoju wsi, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, samorządów województw), zasady przyznawania pomocy finansowej (w drodze decyzji administracyjnej i na podstawie umowy) oraz pomocy technicznej , zasady przeprowadzania kontroli (administracyjnej i na miejscu ),

(w drodze decyzji administracyjnej i na podstawie umowy) oraz , (administracyjnej i na miejscu zasady wdrażania instrumentów finansowych oraz

instrumentów finansowych oraz zasady funkcjonowania krajowej sieci wspólnej polityki rolnej (KSOW+).

Wnioski o pomoc finansową

Według przepisów ustawy składanie wniosków o przyznanie pomocy finansowej oraz ich rozpatrywanie, w tym prowadzenie korespondencji w sprawie oraz zawieranie umów o przyznanie pomocy będzie odbywało się za pośrednictwem systemu teleinformatycznego ARiMR.

Wniosek o przyznanie pomocy – w ramach płatności bezpośrednich, przejściowego wsparcia krajowego, płatności w ramach interwencji związanych ze środowiskiem, klimatem i innych zobowiązań w dziedzinie zarządzania, a także płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (tzw. płatności ONW) – będzie można składać od 15 marca 2023 r.

Doradztwo rolnicze

W zakresie doradztwa rolniczego i transferu wiedzy ustawa przewiduje kontynuację dotychczasowego rozwiązania polegającego na świadczeniu usług doradczych przez osoby fizyczne wpisane na prowadzone przez dyrektora Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie (i umieszczane na stronie internetowej Centrum) listy doradców rolniczych i ekspertów przyrodniczych.

Obowiązek podnoszenia wiedzy

Nowe przepisy przewidują obowiązek podnoszenia wiedzy (w tym w zakresie uzyskanej specjalizacji) przez doradców i ekspertów oraz system podstawowych i uzupełniających szkoleń i szkoleń specjalizacyjnych oraz stosownych egzaminów organizowanych przez Centrum.

Ustawa wprowadza ponadto szereg zmian w ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności, dostosowujących postanowienia tej ustawy do aktualnych przepisów unijnych oraz przepisów krajowych w zakresie bieżącej perspektywy finansowej WPR.

Ustawa weszła w życie z dniem 15 marca 2023 r., z wyjątkiem niektórych regulacji wymagających dostosowania po stronie rolników oraz w zakresie systemu teleinformatycznego ARiMR. (PAP)

autor: Anna Wysoczańska