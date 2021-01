Fundusze unijne na lata 2021-2027. Umowa Partnerstwa z UE

Po udanym dla Polski szczycie Rady Europejskiej w lipcu 2020 r., na którym wywalczyliśmy 770 mld zł, tj. ok. 170 mld euro, robimy kolejny krok – pokazujemy, jak chcemy zainwestować dużą część tej kwoty. Chodzi o 76 mld euro z polityki spójności i Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Umowa Partnerstwa trafi do konsultacji społecznych 19 stycznia. To plan inwestowania funduszy unijnych i krajowych na lata 2021-2027. Polskie i europejskie środki będą wspierać naszą infrastrukturę, energetykę, przedsiębiorczość, ochronę środowiska, zdrowie czy edukację.

„Przystępujemy do konsultacji społecznych i inwestowania potężnych środków unijnych. Chcemy je przeznaczyć przede wszystkim na odbudowę po epidemii COVID-19” – zaznaczył premier Mateusz Morawiecki. „Umowa Partnerstwa obejmuje 76 mld euro, czyli ok. 350 mld zł. To środki na ochronę gospodarki oraz tworzenie nowych miejsc pracy” – dodał.





Umowa Partnerstwa z Unią Europejską

To najważniejszy dokument, w którym Polska i UE umawiają się, jak zainwestować fundusze unijne. Dotyczy to polityki spójności oraz Funduszu Sprawiedliwej Transformacji.

Umowa Partnerstwa trafi do konsultacji społecznych – dokument będzie można znaleźć na stronach https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl i https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony. Od 19 stycznia do 16 lutego w każdym województwie odbędą się spotkania konsultacyjne online. Zgłaszanie uwag możliwe będzie do 22 lutego.

Jak zainwestujemy środki z UE na lata 2021-2027?

Krajowe i unijne fundusze inwestowane w ramach Umowy Partnerstwa pomogą nam zapewnić długofalowy rozwój Polski oraz szybciej powrócić na ścieżkę wysokiego wzrostu gospodarczego po pandemii COVID-19.

Najważniejsze obszary, w które zainwestujemy to:

infrastruktura – drogi, koleje, transport publiczny, sieci szerokopasmowe oraz energetyka;

innowacje i przedsiębiorczość;

ochrona środowiska – odnawialne źródła energii, gospodarka odpadami oraz termomodernizacja;

sprawy najbliższe Polakom – zatrudnienie, ochrona zdrowia oraz edukacja.

Naszym celem jest zwiększenie PKB na jednego mieszkańca w relacji do średniej UE z 72 proc. w 2019 r. do 95 proc. w 2030 r. Chcemy także podnieść stopę inwestycji z 18,6 proc. do 25 proc. oraz zwiększyć nakłady na Badania i Rozwój (B+R) w relacji do PKB z 1,21 proc. do 2,5 proc.

Fundusz Sprawiedliwej Transformacji – dodatkowe środki dla 6 województw

Podczas szczytu Rady Europejskiej wywalczyliśmy też specjalną pulę dla 6 województw – śląskiego, dolnośląskiego, wielkopolskiego, małopolskiego, łódzkiego i lubelskiego. Dostaną one 3,8 mld euro z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, który pomaga regionom w związku z transformacją energetyczną. Na ten cel dodamy także ponad 560 mln euro z polityki spójności. Razem będzie to 4,4 mld euro dla regionów górniczych.

Zmiany w Programie Polski Wschodniej

Wart 2,5 mld euro program dla 5 województw Polski Wschodniej będzie obejmował również słabiej rozwinięty region mazowiecki (poza Warszawą i 9 powiatami). To nowość, ponieważ w perspektywie 2014-2020 Mazowsze nie mogło korzystać z programu dla Polski Wschodniej.

Warszawa i 9 powiatów (region mazowiecki stołeczny) zostaną ujęte w krajowych programach oraz regionalnym programie województwa mazowieckiego.

Nie tylko fundusze unijne

Na inwestycje współfinansowane ze środków europejskich przeznaczymy też wiele pieniędzy z funduszy krajowych – budżetu państwa, budżetu samorządów, firm czy organizacji pozarządowych. W perspektywie 2014-2020 do każdej złotówki z UE dokładamy ponad 60 groszy pieniędzy krajowych. Podobnie może być w perspektywie 2021-2027.