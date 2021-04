Fundusze unijne dla samorządów 2021-2027

W ramach unijnej polityki spójności i Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji do dyspozycji jest 76 mld euro, to w przeliczeniu ponad 770 mld zł.

Podobnie jak w poprzedniej, w nowej perspektywie ok. 60% funduszy z polityki zostanie rozdysponowane na poziomie krajowym. Tym samym 40% trafi do dyspozycji marszałków województw na realizację programów regionalnych. W co polskie regiony będą inwestować fundusze europejskie?

Umowa Partnerstwa

Umowa Partnerstwa docelowo określać będzie zarówno cele, jak i sposób inwestowania środków z funduszy unijnych. Warto zaznaczyć, że fundusze przypadające dla Polski są największe w historii. To łącznie 76 mld euro, w tym 72,2 mld euro to środki w ramach funduszy unijnych z polityki spójności oraz 3,8 mld euro z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji.

Określenie sposobu inwestowania środków unijnych nie wynika jedynie z określonych potrzeb rozwojowych Polski. Tu znaczenie mają przede wszystkim zdefiniowane priorytety unijne. Te w nowej perspektywie finansowej ukierunkowane są na badania, innowacje, cyfryzację, klimat i środowisko. Regulacje unijne wskazują na przykład, że środki z unijnego budżetu na poziomie 30% powinny stanowić wsparcie dla działań UE w obszarze klimatu. Tym samym środki finansowe przyznane w ramach polityki spójności polski rząd ukierunkował właśnie na realizację inwestycji w innowacje, przedsiębiorczość, cyfryzację, infrastrukturę, ochronę środowiska, energetykę, edukację i sprawy społeczne. Z kolei środki z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji wspierać będą działania związane z łagodzeniem skutków transformacji w kierunku gospodarki neutralnej dla klimatu. Z tych środków skorzystają tylko wybrane województwa, tj. śląskie, dolnośląskie, małopolskie, wielkopolskie, lubelskie i łódzkie.

Regionalny przydział kwot funduszy unijnych 2021-2027

W kontekście interesu jednostek samorządu terytorialnego najważniejsza na tym etapie jest informacja, jakimi kwotami będę dysponowały poszczególne województwa. O ile dalsze procedowanie będzie sprawnie przebiegać, pierwsze dotacje w ramach regionalnych programów operacyjnych będą mogły być przyznawane w ostatnim kwartale tego roku. W ramach dokonanego podziału największym regionalnym beneficjentem środków unijnych w nadchodzącym okresie programowania będzie województwo śląskie z pulą 2,365 mld euro. Najmniej środków przypadnie dla województwa opolskiego, tj. w kwocie 763 mln euro. Kompletne zestawienie kwot w podziale na poszczególne województwa przedstawiamy w tabeli poniżej.

Tabela 1. Podział środków według poszczególnych województw

Województwo Kwota (euro) dolnośląskie 0,870 mld kujawsko-pomorskie 1,457 mld lubelskie 1,768 mld lubuskie 0,736 mld łódzkie 1,631 mld małopolskie 1,541 mld mazowieckie 1,670 mld opolskie 0,763 mld podkarpackie 1,661 mld podlaskie 0,992 mld pomorskie 1,129 mld śląskie 2,365 mld świętokrzyskie 1,106 mld warmińsko-mazurskie 1,228 mld wielkopolskie 1,070 mld zachodniopomorskie 1,311 mld

Programy krajowe 2021-2027

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej nie określiło jeszcze nazw poszczególnych programów krajowych. Niemniej jednak, zgodnie z przyjętymi założeniami, programy realizowane na poziomie centralnym będą miały podobny zakres tematyczny do tych, które znane są beneficjentom z perspektywy finansowej 2014-2020. Poniżej prezentujemy zestawienie kwot przyporządkowanych do poszczególnych kierunków wsparcia - dla ułatwienia z zastosowaniem umownego nazewnictwa stosowanego dotychczas.

Tabela 2. Podział środków według programów krajowych

Program krajowy Wartość wsparcia (euro) Obszar tematyczny wsparcia Infrastruktura i Środowisko 25,1 mld największe inwestycje infrastrukturalne, drogi, koleje, transport publiczny, ochrona środowiska Inteligentny Rozwój 8,0 mld przedsięwzięcia, innowacje, współpraca nauki i biznesu Wiedza, Edukacja, Rozwój 4,3 mld nauka, edukacja, żłobki, kapitał ludzki, sprawy społeczne Polska Wschodnia 2,5 mld specjalna pula wsparcia dla rozwoju województw Polski Wschodniej Polska Cyfrowa 2,0 mld cyfryzacja, sieci szerokopasmowe Europejska Współpraca Terytorialna 0,56 mld wsparcie współpracy transgranicznej i transnarodowej oraz międzyregionalnej UE Pomoc Techniczna 0,5 mld wsparcie dla instytucji wdrażających fundusze UE Sprawiedliwa Transformacja 4,4 mld wsparcie w transformacji regionów górniczych Rybactwo i Morze 0,5 mld wsparcie rybactwa i rybołówstwa oraz rozwój lokalnych społeczności rybackich Pomoc Żywnościowa 0,2 mld wsparcie osób doświadczonych ubóstwem

Nowa perspektywa finansowa 2021-2027

W projekcie Umowy Partnerstwa znalazły się zapisy o planowanych wskaźnikach, które mają zdefiniować cele do osiągnięcia w ramach nowej perspektywy finansowej 2021-2027. Jako jedne z bardziej istotnych wskaźników wskazać można np.:

PKB na 1 mieszkańca w relacji do średniej unijnej na poziomie 95% - do osiągnięcia w 2030 r. (dla porównania w roku 2019 wskaźnik ten kształtował się na poziomie 72%);

stopa inwestycji na poziomie 25% - do osiągnięcia w 2030 r. (dla porównania w roku 2019 było to 18,6%);

nakłady na B+R w relacji do PKB (GERD) na poziomie 2,5% - do osiągnięcia w 2030 r. (dla porównania w roku 2019 relacja ta była na poziomie 1,21%).

