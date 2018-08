Gminny program ochrony zwierząt nie może mieć dowolnej treści

Obowiązek corocznego przyjmowania przez radę gminy programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt (dalej: program) wynika z art. 11a ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (dalej: ustawa; u.o.z.). Ustawa ta, w art. 11 ust. 1 wskazuje, że zapobieganie bezdomności zwierząt i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie należy do zadań własnych gmin. Natomiast sam program - zgodnie z treścią art. 11a ust. 1 u.o.z. - ma służyć realizacji przez samorząd tego zadania własnego.

Projekt programu przygotowuje wójt (burmistrz, prezydent miasta). Tak wynika wprost z treści art. 11a ust. 6 u.o.z. Ponadto projekt programu musi zostać zaopiniowany przez podmioty wymienione w art. 11a ust. 7 u.o.z. Zgodnie z tym przepisem są to:

właściwy powiatowy lekarz weterynarii,

organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działające na obszarze gminy,

dzierżawcy lub zarządcy obwodów łowieckich działających na obszarze gminy.

Wymienionym podmiotom ustawodawca wyznaczył 21­dniowy termin (liczony od dnia otrzymania projektu programu) na wydanie na jego temat opinii. Niewydanie opinii w tym terminie uznaje się za akceptację przesłanego programu (art. 11a ust. 8 u.o.z.).

Zaznaczyć trzeba, że chociaż opinia na temat programu przedstawiona przez ww. podmioty nie jest wiążąca, to tego etapu nie można pominąć. Niewystąpienie o opinię skutkować bowiem może stwierdzeniem - przez organ nadzoru albo sąd administracyjny - nieważności uchwalonego programu. Stanowisko takie potwierdza orzecznictwo. Przykładowo wskazać można wyrok WSA we Wrocławiu z 22 października 2010 r. (sygn. akt II SA/Wr 478/13), w którym czytamy: "niezasięgnięcie opinii organizacji społecznych, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działającym na obszarze gminy, stanowi naruszenie trybu podejmowania uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, co skutkuje stwierdzeniem nieważności uchwały w całości. Nie jest wystarczający argument, że na terenie gminy nie działa żadna organizacja społeczna, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, co zwalnia gminę z obowiązku opiniowania uchwały. Za działającą na terenie gminy należy uznać każdą organizację, która swoim zakresem działania obejmuje jej obszar. W tym kontekście jej siedziba nie ma żadnego znaczenia".

