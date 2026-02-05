REKLAMA

Strona główna » Sektor publiczny » Zadania » Bezpieczeństwo » Co robić na wypadek wojny lub innej sytuacji kryzysowej? Sprawdź, czy masz to w komórce, może uratować życie twoje i bliskich - cyfrowy poradnik bezpieczeństwa

Co robić na wypadek wojny lub innej sytuacji kryzysowej? Sprawdź, czy masz to w komórce, może uratować życie twoje i bliskich - cyfrowy poradnik bezpieczeństwa

05 lutego 2026, 15:13
Tomasz Piwowarski
Tomasz Piwowarski
Radca prawny z kilkunastoletnim prawniczym doświadczeniem, specjalizujący się w prawie cywilnym, gospodarczym, nieruchomości, pracy. Fan motoryzacji oraz Włoch, a od nie tak dawna – motocyklista.
Od 5 lutego 2026 r. ta opcja jest dostępna w aplikacji mObywatel. W jednej usłudze zebrano zasady zachowania w kryzysie, listę plecaka ewakuacyjnego, sygnały alarmowe i numery SOS. To cyfrowa wersja materiału, który wcześniej trafił pocztą do 16 mln domów.

Sprawdź, czy masz to w komórce - MSWiA ogłasza cyfrowy poradnik

Od dziś rządowy Poradnik Bezpieczeństwa można mieć zawsze przy sobie - nie w szufladzie z papierami, tylko w telefonie. MSWiA poinformowało, że poradnik został udostępniony w aplikacji mObywatel jako interaktywna usługa. Wystarczy pobrać lub zaktualizować aplikację i wejść w kategorię „Bezpieczeństwo”.

To ruch, który ma prostą logikę: mObywatel stał się jednym z głównych kanałów kontaktu państwa z obywatelami. Z aplikacji korzysta już ponad 11 mln użytkowników, a w ubiegłym roku Polki i Polacy logowali się do niej średnio 1,5 mln razy dziennie. Jeśli więc gdzieś umieścić podręcznik reagowania na sytuacje kryzysowe, to właśnie tam, gdzie i tak zaglądamy regularnie.

ZBIEGI TYTUŁÓW DO UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

To nie straszak. O co chodzi z cyfrowym poradnikiem?

Podczas konferencji prasowej wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski podkreślał, że publikacja poradnika w mObywatelu nie ma straszyć, tylko uczyć i porządkować wiedzę. Jak zaznaczył, to element nowoczesnej edukacji obywatelskiej: rzetelne informacje, które mają pomóc reagować w sytuacjach niecodziennych.

Z kolei minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński mówił wprost o nadrabianiu wieloletnich zaniedbań w budowaniu odporności społecznej. Wersja cyfrowa ma przewagę, której nie da się przecenić: jest zawsze pod ręką, a do tego prowadzi użytkownika krok po kroku.

Warto przypomnieć, że poradnik w wersji papierowej już wcześniej trafił do skrzynek pocztowych – według komunikatu ponad 16 mln rodzin otrzymało egzemplarz. Teraz rząd dorzuca do tego wersję mobilną, zaprojektowaną pod szybkie użycie.

Co dokładnie znajdziesz w mObywatelu? Pięć zakładek, które robią różnicę od początku lutego - m. in. plecak ewakuacyjny, sygnały alarmowe

Cyfrowy Poradnik Bezpieczeństwa podzielono na pięć czytelnych części. I to jest dobra wiadomość: zamiast ściany tekstu dostajemy układ, który da się przeklikać nawet w stresie.

  1. Zasady bezpieczeństwa: To podstawy, jak zachować się w kryzysowej sytuacji, czego nie robić, jak ograniczać ryzyko dla siebie i bliskich. Krótko mówiąc – sekcja, która ma pomóc nie pogorszyć sprawy odruchem albo paniką.
  2. Plecak ewakuacyjny: Najbardziej praktyczna część poradnika. Użytkownik dostaje listę rzeczy, które powinny znaleźć się w plecaku, i może je odhaczać w aplikacji. Co ważne, listę da się też wygenerować do PDF – czyli wydrukować lub zapisać, by mieć pod ręką również offline.
  3. Sygnały alarmowe: Tu liczy się prostota: można odsłuchać sygnały i sprawdzić, co oznaczają. W realnym życiu to często kluczowe, bo w stresie łatwo pomylić „coś gra” z „to jest komunikat dla mnie”.
  4. Numery SOS: Poradnik nie tylko podpowiada, do jakich służb dzwonić w konkretnej sprawie, ale też upraszcza działanie: po kliknięciu „Zadzwoń” użytkownik jest przenoszony do aplikacji telefonu. Minimum szukania, maksimum działania.
  5. Niepokojące sytuacje: Sekcja o tym, co i kiedy zgłaszać. W komunikacie jako przykład podano m.in. fotografowanie dronami obiektów wojskowych. To ważny element: wiele osób waha się, czy to już coś, co trzeba zgłosić, a taka lista pomaga podjąć decyzję szybciej.

Minister Kierwiński podkreślał też, że poradnik opracowali specjaliści: przedstawiciele służb, ratownicy medyczni, eksperci od zarządzania kryzysowego. Cel jest prosty – sprawdzić, czy jesteśmy przygotowani na kryzys w domu i najbliższym otoczeniu, nawet jeśli wszyscy wolelibyśmy, by te scenariusze nigdy się nie wydarzyły.

mObywatel jako centrum bezpieczeństwa: od zastrzeż PESEL po alerty

Nowa usługa nie pojawia się w próżni. mObywatel od dawna rozbudowuje sekcję związane z bezpieczeństwem w telefonie i - co istotne - daje narzędzia, nie tylko informacje. Przypomnijmy o funkcjonalnościach takich, jak:

  • Zastrzeż PESEL: według komunikatu skorzystało już blisko 7,5 mln osób. To realna osłona przed wyłudzeniami (MSWiA zwraca uwagę, że próby wyłudzeń kredytu pojawiają się bardzo często).
  • Bezpieczeństwo dokumentów: przez aplikację można m.in. unieważnić lub zawiesić utracony dowód osobisty oraz unieważnić paszport.
  • Bezpieczeństwo w sieci: możliwość zgłaszania oszustw, cyberataków i nielegalnych treści, a także otrzymywania alertów o niebezpiecznych zdarzeniach online.
  • Alert powodziowy: szybki dostęp do aktualnych ostrzeżeń hydrologicznych.

Do tego dochodzą zapowiedzi: w planach jest dodanie do mObywatela także rozwiązania gdziesieukryc.pl, które ma pomagać znaleźć najbliższe miejsca schronienia.

Teoria w telefonie, praktyka na szkoleniu

MSWiA w komunikacie przypomina również o drugiej nodze całego projektu: szkoleniach obronnych. Kolejna tura ma ruszyć niebawem, a chęć udziału będzie można zgłosić właśnie w mObywatelu, w usłudze „Szkolenia obronne”. Poradnik ma dać instrukcję działania i spokój w głowie, a szkolenia - praktyczne umiejętności.

Źródło: MSWiA

