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Strona główna » Sektor publiczny » Zadania » Gospodarka komunalna » Gdzie wyrzucić szklankę i potłuczony kieliszek? Do jakich śmieci powinno trafić potłuczone szkło?

Gdzie wyrzucić szklankę i potłuczony kieliszek? Do jakich śmieci powinno trafić potłuczone szkło?

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09 lipca 2026, 14:06
Emilia Panufnik
Emilia Panufnik
autorka licznych publikacji z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, prawa budowlanego i nieruchomości
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Gdzie wyrzucić szklankę i potłuczony kieliszek? Do jakich śmieci powinno trafić potłuczone szkło?
Shutterstock

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Nie zawsze szkło wyrzuca się do szkła czyli zielonego pojemnika na odpady. Tu trafia szkło opakowaniowe, jak butelki i słoiki. A co ze szkłem potłuczonym? Czy nadaje się do segregacji i wrzucamy je do zielonego worka na śmieci? Gdzie wyrzucić szklanki i kieliszki?

Gdzie wyrzucić szklanki i kieliszki?

Jedną z frakcji przewidzianych w polskim systemie segregacji odpadów jest szkło. Większość Polaków uważa, że właśnie tutaj powinny trafić stare szklanki i kieliszki, nawet te potłuczone. Nie jest to jednak prawdą. Szklanki i kieliszki należy wyrzucić do śmieci zmieszanych czyli do czarnego worka. To jedyne właściwe miejsce.

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Ważne

Właściwa segregacja szkła jest bardzo ważna, ponieważ można je przetwarzać nieskończoną liczbę razy. Jak czytamy na stronie "Segreguj na 5" ponowne wykorzystanie jednej szklanej butelki przynosi oszczędność w postaci 1100 W energii. W przeliczeniu daje to aż 5,5 godziny oglądania telewizji albo 22 godziny pracy przy komputerze.

Gdzie wyrzucić potłuczone szkło?

Jeśli potłuczone szkło to resztki po butelce czy słoiku )szkło opakowaniowe) należy wyrzucić je do zielonego worka na szkło. Natomiast inne potłuczone szkło, jak kieliszki czy szklanki, nigdy nie trafia do tego pojemnika. Trzeba umieścić je w czarnym worku na śmieci zmieszane.

Szkło - zielony pojemnik

Co wyrzucamy w takim razie do szkła? Do zielonego pojemnika na odpady wyrzucamy szkło opakowaniowe czyli butelki i słoiki, a dokładniej:

  • opakowania szklane,
  • butelki,
  • słoiki,
  • opakowania po kosmetykach. np. słoiczki po kremach,
  • puste opakowania po lekach, np. słoiczki po tabletkach czy buteleczki po syropie.

Pamiętaj o opróżnieniem butelek i słoików przed wyrzuceniem ich do kosza. Jeśli mają zawartość (np. stare przetwory, przeterminowany sok) wyrzuć je do śmieci zmieszanych. Natomiast nie ma obowiązku usuwania etykiet, ani mycia butelek i słoików - wystarczy wylanie cieczy lub wypłukanie innych pozostałości.

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Dlaczego szklanki wyrzucamy do zmieszanych?

Szklanki to nie szkło opakowaniowe, które trafia do zielonego pojemnika na odpady. Ze względu na inny skład szkła, z którego są zrobione oraz inną temperaturę topnienia, nie nadają się do przetwarzania.

Czego nie wyrzucać do pojemnika na szkło?

Do pojemnika na szkło nie należy wyrzucać: szkła stołowego, ceramiki, wyrobów ze szkła żaroodpornego, szkła okiennego, luser, szyb, żarówek, świetlówek i porcelany.

Gdzie wyrzucić talerze?

Talerze zazwyczaj wykonane są ze szkła, ceramiki lub porcelany. Wszystkie te rodzaje należy wyrzucać do odpadów zmieszanych. Nawet jeśli to szklane talerze, nie stanowią szkła opakowaniowego, dlatego trafiają do czarnego worka.

Gdzie wyrzucić potłuczone butelki?

Butelki zawsze wyrzucamy do zielonego pojemnika na szkło, niezależnie od tego, czy są całe, czy potłuczone. To szkło opakowaniowe.

Gdzie wyrzucić słoiki?

Słoiki to szkło opakowaniowe, a więc trafia do zielonego pojemnika na odpady szklane. Najlepiej odkręcić pokrywkę i wyrzucić ją oddzielnie zgodnie z materiałem jej wykonania (zwykle plastik lub metal) to żółtego pojemnika na metale i tworzywa sztuczne.

Gdzie wyrzucić szyby okienne?

Szyby okienne zawsze wyrzucamy do śmieci zmieszanych.

Gdzie wyrzucić naczynia żaroodporne?

Naczynia żaroodporne ze względu na inny skład chemiczny szkła i wyższą temperaturę topnienia powinny być wyrzucane do odpadów zmieszanych.

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Źródło: INFOR
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