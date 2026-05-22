Strona główna » Sektor publiczny » Wiadomości » Dramatyczna skala bezdomności na Pomorzu. Wśród poszkodowanych dzieci

Dramatyczna skala bezdomności na Pomorzu. Wśród poszkodowanych dzieci

22 maja 2026, 09:44
oprac. Łucja Orzeł
Shutterstock

W województwie pomorskim przebywa ponad 3,3 tys. osób w kryzysie bezdomności, w tym ponad 500 kobiet i 73 dzieci – wynika z ogólnopolskiego badania liczby osób bezdomnych przeprowadzonego w marcu br.

Jak poinformował Pomorski Urząd Wojewódzki, ankieterzy dotarli w regionie do 3314 osób w kryzysie bezdomności, w tym 525 kobiet, 73 dzieci oraz 2789 mężczyzn.

Ponad 3,3 tys. osób w kryzysie bezdomności w regionie

Dzieci do ukończenia 17. roku życia przebywały z opiekunem lub rodzicami przede wszystkim w mieszkaniach treningowych i wspomaganych – 34 dzieci, domach dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży – 22 dzieci oraz w innych placówkach lub miejscach mieszkalnych – 13 dzieci” – przekazała PAP Anna Kowalewska z Biura Wojewody.

Dodała, że jedno dziecko przebywało w schronisku dla osób bezdomnych, a troje dzieci w domkach na działkach lub altanach działkowych.

Dotychczas nie odnotowano sytuacji, w której dziecko pozostałoby bez opieki. Gdyby jednak do tego doszło, a w szczególności w przypadku zagrożenia życia bądź zdrowia, ochrona najmłodszych jest priorytetem i taka osoba niepełnoletnia natychmiast otrzyma fachową opiekę w odpowiedniej placówce” – zapewniła Kowalewska.

Z danych wynika, że najwięcej osób przebywało w placówkach instytucjonalnych – ponad 2,1 tys. osób. Poza nimi, w przestrzeni publicznej i miejscach niemieszkalnych, przebywało 775 osób. Kolejnych 130 osób mieszkało w mieszkaniach treningowych i wspomaganych. Pozostali ankietowani wskazali inne placówki lub miejsca mieszkalne, m.in. pobyt u rodziny lub znajomych.

Struktura wieku osób w kryzysie bezdomności

Większość osób w kryzysie bezdomności przebywała na terenie gmin poniżej 100 tys. mieszkańców.

Najliczniejszą grupę stanowiły osoby w wieku 41–60 lat – 1401 osób, w tym 202 kobiety i 1199 mężczyzn. Drugą pod względem liczebności grupą były osoby powyżej 60. roku życia – 1188 osób, w tym 154 kobiety i 1034 mężczyzn. Jak wskazano, wyniki są zbieżne z wcześniejszymi badaniami i pokazują, że kryzys bezdomności najczęściej dotyczy osób w wieku średnim i starszym.

Podczas badania 3026 osób zadeklarowało obywatelstwo polskie, a 49 osób obywatelstwo ukraińskie. Pozostali deklarowali inne obywatelstwo lub jego brak.

Niespełna połowę uczestników badania stanowili kawalerowie i panny. Drugą najliczniejszą grupą były osoby rozwiedzione.

Największą grupę stanowiły osoby z wykształceniem zawodowym – 1258 osób, w tym 155 kobiet i 1103 mężczyzn. Wykształcenie podstawowe zadeklarowały 873 osoby, średnie – 525 osób, gimnazjalne – 153 osoby, niepełne podstawowe – 87 osób, a wyższe – 73 osoby. Trzydzieści jeden osób wskazało, że nie zna swojego poziomu wykształcenia.

Najczęściej wskazywanym źródłem dochodu był zasiłek z pomocy społecznej. Drugą najczęściej wymienianą formą utrzymania były renta lub emerytura. Znaczną grupę stanowiły także osoby deklarujące brak jakichkolwiek dochodów.

Przyczyny bezdomności - uzależnienie od alkoholu

Wśród głównych przyczyn bezdomności badani najczęściej wskazywali uzależnienie od alkoholu, konflikty rodzinne oraz rozpad związku. Kolejnymi przyczynami były eksmisja lub wymeldowanie z mieszkania oraz zły stan zdrowia lub niepełnosprawność. Ankietowani wymieniali także bezrobocie, utratę pracy, zadłużenie oraz konflikt z prawem.

Badanie w woj. pomorskim przeprowadzono na początku marca. Uczestniczyło w nim ponad 3,3 tys. osób, w tym wolontariusze, pracownicy gmin i placówek pomocowych, pracownicy socjalni, strażnicy miejscy, policjanci oraz streetworkerzy.

Skala przedsięwzięcia na terenie województwa pomorskiego wymagała ścisłej współpracy wielu podmiotów. Wynikało to bezpośrednio ze specyfiki badania – realizacja zadań w porze nocnej nakładała priorytet zapewnienia pełnego bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom” – przekazała Anna Kowalewska.

Badanie zostało przeprowadzone na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Źródło: PAP
