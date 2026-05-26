W Tatrach już bez zagrożenia lawinowego, ale wciąż warto mieć ze sobą raki

Obecnie w Tatrach nie ma zagrożenia lawinowego, ale w wyższych rejonach gór wciąż można spotkać zalegający śnieg i lód. Tatrzański Park Narodowy informuje, że wiele szlaków pozostaje śliskich, a miejscami warunki mogą być niebezpieczne.

W Tatrach nie ma już zagrożenia lawinowego

Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe poinformowało, że w Tatrach nie występuje obecnie zagrożenie lawinowe - mała i stabilna pokrywa śnieżna nie stwarza już ryzyka zejścia lawin.

Mimo braku zagrożenia lawinowego warunki w Tatrach nie mają jeszcze charakteru w pełni letniego. Jak informują służby TPN, powyżej górnej granicy lasu na części szlaków nadal utrzymuje się śnieg, szczególnie w żlebach, miejscach zacienionych oraz na stokach o północnej ekspozycji.

„W takich miejscach jest bardzo ślisko, a przejście może być trudne i niebezpieczne” - podkreślają w komunikacie pracownicy TPN. Na odcinkach leśnych szlaki są miejscami mokre i błotniste.

Przygotowanie na szlak

TPN apeluje, aby osoby planujące wyjścia w wyższe partie gór posiadały doświadczenie w zimowej turystyce górskiej oraz odpowiedni sprzęt, w tym raki, czekan i kask, a także umiejętność posługiwania się nim.

Pojedyncze płaty śniegu zalegają jeszcze m.in. na Kasprowym Wierchu i Hali Gąsienicowej. W Dolinie Pięciu Stawów Polskich pokrywa śnieżna ma ok. 24 cm.

Choć ryzyko zejścia lawin nie występuje, ratownicy przypominają, że zalegający śnieg i lód w stromym terenie nadal mogą stanowić poważne zagrożenie dla turystów.

Pogoda w Tatrach

Przypominamy, że przed każdym wyjściem w góry należy sprawdzić szczegółową prognozę pogody i odpowiednio przygotować się do wyprawy. W wyższych partiach gór może być dużo chłodniej niż w dolinach.