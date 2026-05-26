Strona główna » Sektor publiczny » Wiadomości » W Tatrach już bez zagrożenia lawinowego, ale wciąż warto mieć ze sobą raki

W Tatrach już bez zagrożenia lawinowego, ale wciąż warto mieć ze sobą raki

26 maja 2026, 09:24
Obecnie w Tatrach nie ma zagrożenia lawinowego, ale w wyższych rejonach gór wciąż można spotkać zalegający śnieg i lód. Tatrzański Park Narodowy informuje, że wiele szlaków pozostaje śliskich, a miejscami warunki mogą być niebezpieczne.

W Tatrach nie ma już zagrożenia lawinowego

Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe poinformowało, że w Tatrach nie występuje obecnie zagrożenie lawinowe - mała i stabilna pokrywa śnieżna nie stwarza już ryzyka zejścia lawin.

Mimo braku zagrożenia lawinowego warunki w Tatrach nie mają jeszcze charakteru w pełni letniego. Jak informują służby TPN, powyżej górnej granicy lasu na części szlaków nadal utrzymuje się śnieg, szczególnie w żlebach, miejscach zacienionych oraz na stokach o północnej ekspozycji.

„W takich miejscach jest bardzo ślisko, a przejście może być trudne i niebezpieczne” - podkreślają w komunikacie pracownicy TPN. Na odcinkach leśnych szlaki są miejscami mokre i błotniste.

Przygotowanie na szlak

TPN apeluje, aby osoby planujące wyjścia w wyższe partie gór posiadały doświadczenie w zimowej turystyce górskiej oraz odpowiedni sprzęt, w tym raki, czekan i kask, a także umiejętność posługiwania się nim.

Pojedyncze płaty śniegu zalegają jeszcze m.in. na Kasprowym Wierchu i Hali Gąsienicowej. W Dolinie Pięciu Stawów Polskich pokrywa śnieżna ma ok. 24 cm.

Choć ryzyko zejścia lawin nie występuje, ratownicy przypominają, że zalegający śnieg i lód w stromym terenie nadal mogą stanowić poważne zagrożenie dla turystów.

Pogoda w Tatrach

Przypominamy, że przed każdym wyjściem w góry należy sprawdzić szczegółową prognozę pogody i odpowiednio przygotować się do wyprawy. W wyższych partiach gór może być dużo chłodniej niż w dolinach.

Źródło: PAP
Sektor publiczny
Polki coraz później decydują się na pierwsze dziecko
26 maja 2026

Z najnowszych danych Urząd Statystyczny w Warszawie wynika, że średni wiek kobiet rodzących pierwsze dziecko w województwie mazowieckim wzrósł do 30,3 roku. Z okazji Dzień Matki urząd zwrócił uwagę na coraz późniejsze decyzje o macierzyństwie oraz utrzymujący się na bardzo niskim poziomie wskaźnik dzietności, który obecnie wynosi 1,15.
Gdzie wyrzucić torebkę po przyprawach: plastik, papier czy zmieszane?
25 maja 2026

Gdzie wyrzucić torebkę po przyprawach: plastik, papier czy zmieszane? Podobnie wątpliwości powstają przy segregacji opakowań po cukrze waniliowym, sodzie oczyszczonej, galaretce czy proszku do pieczenia. Gdzie powinny trafiać te torebki?
Szpitale i przychodnie pod nowym obowiązkiem. NFZ będzie mógł nakładać kary
25 maja 2026

Placówki medyczne będą musiały udostępniać swoje grafiki przyjęć w ogólnopolskim systemie. Za niedopełnienie tego obowiązku NFZ będzie mógł nałożyć na nie kary finansowe lub wstrzymać wypłatę środków - przewiduje projekt MZ, który trafił do konsultacji.

Koleje Śląskie szykują dużą rekrutację. W najbliższych latach chcą zatrudnić około 600 osób
25 maja 2026

Należące do samorządu woj. śląskiego Koleje Śląskie, które dotąd zatrudniają ok. 1,4 tys. pracowników, planują zwiększyć do końca dekady tę liczbę do ok. 2 tys. Obok bieżącej rekrutacji, m.in. maszynistów i pracowników zaplecza, współpracują pod tym kątem z trzynastoma szkołami i uczelniami.
Gdzie wyrzucić brudny słoik: do szkła czy zmieszanych? Błąd grozi podwyżką opłaty za wywóz śmieci
24 maja 2026

Gdzie wyrzucić brudny słoik: do szkła czy zmieszanych? Należy wyróżnić dwie sytuacje - gdy słoik jest niedomyty oraz z zawartością, np. przetworami. Błąd grozi podwyżką opłaty za wywóz śmieci. Można płaci nawet 4 razy więcej niż opłata standardowa.
Rekordowy rok dla lotnisk. Nie wszystkie porty mają jednak powody do radości
24 maja 2026

Polskie lotniska zanotowały rekordowy 2025 rok – obsłużyły łącznie ponad 66 mln pasażerów, o blisko 12 proc. więcej niż rok wcześniej. Choć większość portów rosła w szybkim tempie, wyraźne spadki odnotowały m.in. Modlin i Radom. Liderem rynku pozostało Lotnisko Chopina, a największy udział w przewozach ponownie miały tanie linie lotnicze.
Polacy latają na potęgę. Które kierunki okazały się hitem?
23 maja 2026

Polskie lotniska notują rekordowe wyniki. W 2025 roku liczba pasażerów przekroczyła najbardziej optymistyczne prognozy ULC, a ruch lotniczy w Polsce rósł szybciej niż średnio w Europie. Najchętniej wybieranymi kierunkami były Wielka Brytania, Włochy i Hiszpania, a wśród czarterów bezkonkurencyjna okazała się Turcja.

Kolej na Kasprowy Wierch znów kursuje
23 maja 2026

Po trwającej trzy tygodnie przerwie technicznej kolej linowa na Kasprowy Wierch ponownie działa od soboty. W czasie postoju wykonano przeglądy urządzeń, a także przeprowadzono ćwiczenia ewakuacyjne z udziałem ratowników TOPR oraz strażaków.
Rozliczanie wody na nowych zasadach. Jest już mało czasu na dostosowanie
22 maja 2026

Nadchodzi koniec cyklicznych wizyt inkasentów w domach. Już niedługo zgodnie z przepisami każdy wodomierz będzie musiał umożliwiać dokonanie odczytu radiowego. Będzie szybciej, łatwiej i bezpieczniej. A co stanie się z inkasentami?
