Strona główna » Sektor publiczny » Zadania » Gospodarka komunalna » Gdzie wyrzucić styropian opakowaniowy po sprzęcie AGD i styropian budowlany?

Gdzie wyrzucić styropian opakowaniowy po sprzęcie AGD i styropian budowlany?

26 maja 2026, 17:09
Emilia Panufnik
Emilia Panufnik
autorka licznych publikacji z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, prawa budowlanego i nieruchomości
Styropian opakowaniowy po agd, gdzie wyrzucić styropian budowlany a gdzie styropian po jedzeniu?
Gdzie wyrzucić styropian opakowaniowy po sprzęcie AGD i styropian budowlany?
Gdzie wyrzucić styropian? Wszystko zależy od jego rodzaju. Styropian można wyrzucić do pojemnika żółtego, czarnego albo bezpośrednio do PSZOK-u. Do którego worka wrzucać styropian opakowaniowy po sprzęcie AGD? Gdzie powinien znaleźć się styropian po jedzeniu, a gdzie budowlany?

Gdzie wyrzucić styropian opakowaniowy po sprzęcie AGD?

Czysty styropian opakowaniowy po sprzętach AGD wyrzuca się do żółtego pojemnika przeznaczonego na metale i tworzywa sztuczne. Jest to styropian zabezpieczający telewizory, lodówki, pralki, suszarki i inne sprzęty gospodarstwa domowego. Przed wyrzuceniem należy sprawdzić czy nie zawiera dodatkowym elementów takich jak taśmy. Ten, który wyrzucamy do żółtego worka lub pojemnika na odpady powinien być oczyszczony ze wszelkich zanieczyszczeń typu klej. Najlepiej również połamać go na mniejsze części lub skruszyć.

Gdzie wyrzucić styropian budowlany?

Styropianu budowlanego nie wyrzucamy do żółtego pojemnika, ponieważ jest to odpad budowlany a nie komunalny. Można wynająć firmę, która zajmuje się odbiorem odpadów budowlanych. Drugą możliwością jest wywiezienie resztek styropianu budowlanego do PSZOK-u. Warto zwrócić uwagę na to czy styropian nie jest pobrudzony klejem czy pianką. Czasami punkty odbioru odpadów naliczają za to dodatkowe opłaty.

Styropian budowlany - gdzie wyrzucać?

Gdzie wyrzucić styropian po jedzeniu?

Często jedzenie z cateringu dostarczane jest w styropianowych pojemnikach. Gdzie je wyrzucać? Jeśli styropian jest zabrudzony, np. tłuszczem czy w inny sposób, pojemnik powinien trafić do czarnego pojemnika na odpady zmieszane. Natomiast czysty styropian po jedzeniu (np. po owocach, które nie były obrane) można wyrzucić do żółtego pojemnika na metale i tworzywa sztuczne.

Do odpadów zmieszanych wyrzuca się wszystko to, co nie nadaje się do recyklingu. Wyjątkiem są odpady niebezpieczne (oleje odpadowe, odpady zawierające azbest, odpady medyczne i weterynaryjne, PCB/PCT) oraz odpady tekstyliów (zużytą odzież, obuwie, pościel, zasłony, ręczniki, obrusy, koce, firany, bieliznę, skarpetki, rękawiczki, czapki, szaliki, portfele, torebki, paski, galanterię skórzaną, plecaki, pluszowe zabawki oraz dywany).

Styropian po jedzeniu - gdzie wyrzucać?

Żółty pojemnik na odpady - co wyrzucamy?

Zgodnie z instrukcją Ministerstwa Środowiska do żółtego pojemnika na odpady wyrzucamy:

  • odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po napojach
  • nakrętki
  • plastikowe opakowania po produktach spożywczych
  • opakowania wielomateriałowe (np. kartony po mleku i sokach)
  • opakowania po środkach czystości (np. proszkach do prania), kosmetykach (np. szamponach, paście do zębów) itp.
  • plastikowe torby, worki, reklamówki, inne folie
  • aluminiowe puszki po napojach i sokach
  • puszki po konserwach
  • folię aluminiową
  • metale kolorowe
  • kapsle, zakrętki od słoików

Natomiast nie należy wyrzucać do żółtego pojemnika:

  • butelek i pojemników z zawartością
  • plastikowych zabawek
  • opakowań po lekach i zużytych artykułów medycznych
  • opakowań po olejach silnikowych
  • części samochodowych
  • zużytych baterii i akumulatorów
  • puszek i pojemników po farbach i lakierach
  • zużytego sprzętu elektronicznego i AGD
Segregacja odpadów to za mało. Ekspert: "Najlepsze śmieci to te, które nigdy nie powstały"
Masz te przedmioty w piwnicy? Wyrzuć je natychmiast! Inaczej będziesz musiał zapłacić 5000 zł kary
System kaucyjny: sklep musi wydać gotówkę na żądanie klienta. Rabat na zakupy tylko jako dodatkowa możliwość [WYWIAD]
Polki coraz później decydują się na pierwsze dziecko
26 maja 2026

Z najnowszych danych Urząd Statystyczny w Warszawie wynika, że średni wiek kobiet rodzących pierwsze dziecko w województwie mazowieckim wzrósł do 30,3 roku. Z okazji Dzień Matki urząd zwrócił uwagę na coraz późniejsze decyzje o macierzyństwie oraz utrzymujący się na bardzo niskim poziomie wskaźnik dzietności, który obecnie wynosi 1,15.
W Tatrach już bez zagrożenia lawinowego, ale wciąż warto mieć ze sobą raki
26 maja 2026

Obecnie w Tatrach nie ma zagrożenia lawinowego, ale w wyższych rejonach gór wciąż można spotkać zalegający śnieg i lód. Tatrzański Park Narodowy informuje, że wiele szlaków pozostaje śliskich, a miejscami warunki mogą być niebezpieczne.
Gdzie wyrzucić torebkę po przyprawach: plastik, papier czy zmieszane?
25 maja 2026

Gdzie wyrzucić torebkę po przyprawach: plastik, papier czy zmieszane? Podobnie wątpliwości powstają przy segregacji opakowań po cukrze waniliowym, sodzie oczyszczonej, galaretce czy proszku do pieczenia. Gdzie powinny trafiać te torebki?
Szpitale i przychodnie pod nowym obowiązkiem. NFZ będzie mógł nakładać kary
25 maja 2026

Placówki medyczne będą musiały udostępniać swoje grafiki przyjęć w ogólnopolskim systemie. Za niedopełnienie tego obowiązku NFZ będzie mógł nałożyć na nie kary finansowe lub wstrzymać wypłatę środków - przewiduje projekt MZ, który trafił do konsultacji.

Koleje Śląskie szykują dużą rekrutację. W najbliższych latach chcą zatrudnić około 600 osób
25 maja 2026

Należące do samorządu woj. śląskiego Koleje Śląskie, które dotąd zatrudniają ok. 1,4 tys. pracowników, planują zwiększyć do końca dekady tę liczbę do ok. 2 tys. Obok bieżącej rekrutacji, m.in. maszynistów i pracowników zaplecza, współpracują pod tym kątem z trzynastoma szkołami i uczelniami.
Gdzie wyrzucić brudny słoik: do szkła czy zmieszanych? Błąd grozi podwyżką opłaty za wywóz śmieci
24 maja 2026

Gdzie wyrzucić brudny słoik: do szkła czy zmieszanych? Należy wyróżnić dwie sytuacje - gdy słoik jest niedomyty oraz z zawartością, np. przetworami. Błąd grozi podwyżką opłaty za wywóz śmieci. Można płaci nawet 4 razy więcej niż opłata standardowa.
Rekordowy rok dla lotnisk. Nie wszystkie porty mają jednak powody do radości
24 maja 2026

Polskie lotniska zanotowały rekordowy 2025 rok – obsłużyły łącznie ponad 66 mln pasażerów, o blisko 12 proc. więcej niż rok wcześniej. Choć większość portów rosła w szybkim tempie, wyraźne spadki odnotowały m.in. Modlin i Radom. Liderem rynku pozostało Lotnisko Chopina, a największy udział w przewozach ponownie miały tanie linie lotnicze.
Polacy latają na potęgę. Które kierunki okazały się hitem?
23 maja 2026

Polskie lotniska notują rekordowe wyniki. W 2025 roku liczba pasażerów przekroczyła najbardziej optymistyczne prognozy ULC, a ruch lotniczy w Polsce rósł szybciej niż średnio w Europie. Najchętniej wybieranymi kierunkami były Wielka Brytania, Włochy i Hiszpania, a wśród czarterów bezkonkurencyjna okazała się Turcja.

Kolej na Kasprowy Wierch znów kursuje
23 maja 2026

Po trwającej trzy tygodnie przerwie technicznej kolej linowa na Kasprowy Wierch ponownie działa od soboty. W czasie postoju wykonano przeglądy urządzeń, a także przeprowadzono ćwiczenia ewakuacyjne z udziałem ratowników TOPR oraz strażaków.
Rozliczanie wody na nowych zasadach. Jest już mało czasu na dostosowanie
22 maja 2026

Nadchodzi koniec cyklicznych wizyt inkasentów w domach. Już niedługo zgodnie z przepisami każdy wodomierz będzie musiał umożliwiać dokonanie odczytu radiowego. Będzie szybciej, łatwiej i bezpieczniej. A co stanie się z inkasentami?
