Rozliczanie wody na nowych zasadach. Jest już mało czasu na dostosowanie

Rozliczanie wody na nowych zasadach

Zgodnie z przepisami ustawy z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków dostarczanie wody lub odprowadzanie ścieków odbywa się na podstawie pisemnej umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków zawartej między przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym a odbiorcą usług. Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkiem wielolokalowym lub budynkami wielolokalowymi, umowa jest zawierana z ich właścicielem lub z zarządcą. W takim przypadku to właściciel lub zarządca budynku wielolokalowego lub budynków wielolokalowych jest uprawniony do zainstalowania wodomierzy przy wszystkich punktach czerpalnych wody w danym budynku, a osoba korzystająca z lokalu jest obowiązana udostępnić go w celu zainstalowania wodomierzy oraz dokonywania ich odczytów, legalizacji, konserwacji i wymiany. Mieszkańcy bloków z pewnością przez lata przywykli do cyklicznych odczytów wodomierzy i związanych z nimi wizyt inkasentów pukających w określonych terminach do ich drzwi. Niektórzy z nich w ostatnich latach mieli już okazję zmienić to przyzwyczajenie w związku z wprowadzeniem radiowego odczytu wodomierzy, ale póki co nie dotyczy to jeszcze wszystkich. Jest to jednak stan przejściowy, a raczej jego końcowy okres, bo czas na wymianę wodomierzy na urządzenia ze zdalnym odczytem jest tylko do 1 stycznia 2027 r. Ten wymóg to efekt zmian w przepisach, które mają usprawnić rozliczanie zużycia wody i ciepła, a za niewywiązanie się z tego obowiązku będą groziły kary finansowe.

REKLAMA

REKLAMA

Z powodu tej zmiany nikt nie straci pracy

To dlatego w wielu miastach trwają działania związane z dostosowaniem do nowych wymogów prawnych, a w domach i mieszkaniach są instalowane radiowe nakładki na wodomierze. Ta jest np. w Zielonej Górze, gdzie Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja podpisały umowę z T-Mobile na montaż 18 tys. radiowych nakładek. Jak wynika z udostępnionych informacji, spółka obsługuje ok. 20 tys. liczników, jednak część z nich jest już wyposażona w urządzenia umożliwiające odczyt radiowy. Reszta właśnie je zyskuje. Jakie korzyści będą płynęły z tego rozwiązania? Deklarowane są nie tylko szybsze i dokładniejsze odczyty wodomierzy, ale też lepsza kontrola zużycia wody i skuteczniejsze wykrywanie jej strat, co będzie możliwe dzięki temu, że instalowane nakładki będą analizowały przepływ wody w czasie rzeczywistym, co pozwoli wykryć nietypowe zużycie związane z awarią. I choć tego rodzaju informacje o zmianach usprawniających działanie cieszą, to w tle zwykle pojawia się niezwykle istotne pytanie – co z pracownikami, którzy przed zmianą pracowali jako inkasenci? Zielonogórski ZWiK poinformował, że w wyniku wprowadzanych zmian nikt nie straci pracy. Pracownicy, którzy będą chcieli pozostać w strukturach spółki będą mieli możliwość przekwalifikowania i kontynuowania współpracy.