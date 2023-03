Ruszył program dopłat PFRON do samochodów [1 marca 2023 r.]

1 marca 2023 r. ruszył program dopłat PFRON do samochodów

- Pierwszy wniosek wpłynął o godzinie 00:01 – powiedział Władysław Skwarka, dyrektor Łódzkiego Oddziału PFRON – Obecnie jest ich już 79, a mamy dopiero 9:00. Przewiduję, że dziś zostanie złożonych ponad 100 wniosków.

- Chciałbym jak najbardziej rozpropagować program, żeby jak najwięcej potrzebujących się o nim dowiedziało i mogło z niego skorzystać. Projekt adresowany jest do osób trwale związanych z wózkiem inwalidzkim, którzy o własnych siłach nie mogą przesiąść się do samochodu. Trzeba mieć założony profil zaufany, adres mailowy, zaświadczenie od lekarza ortopedy oraz ważne orzeczenie o niepełnosprawności. Są to podstawowe kryteria, które należy spełnić. Dofinansowanie z PFRON wynosi do 80% dla kierowcy, czyli do 150 tys. zł. Samochód musi być przystosowany dla osoby na wózku inwalidzkim. Homologacja ma obowiązek zawierać informację, że jest to auto sanitarne do przewozu osób z niepełnosprawnością. Dostosowanie fabryczne umożliwia wjazd wózka inwalidzkiego do pojazdu.

Termin na rozliczenie i otrzymanie samochodu wynosi 15 miesięcy. Należy go zamówić, a PFRON na konto sprzedającego przekaże środki finansowe – dodał dyrektor Władysław Skwarka.

Program „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Mobilność osób z niepełnosprawnością

Dofinansowanie zakupu samochodu dla osób niepełnosprawnych jest w dwóch wariantach:

samochód kupuje osoba niepełnosprawna i ona ma go prowadzić, samochód ma służyć do przewożenia tej osoby.

Program "Mobilność osób z niepełnosprawnością" – kto może skorzystać?

Z programu "Mobilność osób z niepełnosprawnością" skorzysta osoba z niepełnosprawnością, która:

nie może poruszać się bez użycia wózka inwalidzkiego i posiada orzeczenie o niepełnosprawności ze wskazaniem konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji;

i posiada orzeczenie o niepełnosprawności ze wskazaniem konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji; posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;

stopniu niepełnosprawności; oświadczy, że nie sprzeda auta przez 5 lat.

Osoba niepełnosprawna prowadzi samochód – progi dofinansowania

Dla samochodu (nowego lub używanego) dostosowanego do prowadzenia przez osobę z niepełnosprawnością dofinansowanie z PFRON wynosi:

do 150.000,00 zł - 80% ceny samochodu

nadwyżka między 150.000,00 zł - 250.000,00 zł - 50%

nadwyżka między 250.000,00 zł - 300.000,00 zł - 30%

Są obawy, że z tego dofinansowania będzie trudno skorzystać. W praktyce samochód dla osoby spełniającej warunki PFRON, może wymagać poważnych przeróbek pozwalających np. wjazd wózka na miejsce kierowcy. Przebudowa samochodu może wymagać wyjęcie fotela kierowcy, zmiany mechanizmów sterowania gazem/hamulcem i wymóg automatycznej skrzyni biegów. A to oznacza koszt nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych. Część środków można próbować pozyskać od PFRON.

Są też wątpliwości, na ile osoby z tak poważną sytuacją zdrowotną jak opisano w dokumentacji PFRON, będą w stanie samodzielnie prowadzić samochód., a wcześniej pozyskać prawo jazdy.

Samochód prowadzi pomocnik osoby niepełnosprawnej – progi dofinansowania

Dla samochodu dostosowanego (nowego lub używanego) do przewozu pasażera będącego osobą z niepełnosprawnością:

do 130.000,00 zł - 85% ceny samochodu

nadwyżka między 130.000,00 - 200.000,00 zł - 50%

nadwyżka między 200.000,00 zł - 230.000,00 zł - 30%.

Ten wariant dofinansowania może się cieszyć większą popularnością. Bo samochód będzie prowadziła osoba zdrowa. O wiele łatwiej kupić samochód fabrycznie przystosowany do przewozu osoby niepełnosprawnej niż dla wariantu pierwszego dofinansowania z PFRON.