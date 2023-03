Wzór: Oświadczenie o braku obowiązku sporządzania sprawozdania finansowego za 2022 rok [PFRON]

Wzór oświadczenie o braku obowiązku sporządzania sprawozdania finansowego za 2022 rok

Wzór oświadczenia do ściągnięcia w formacie PDF:

wzór PFRON

Zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 2010 r., Nr 53, poz. 312, ze zm.), przedsiębiorca o wielkości innej niż mikro- lub mały przedsiębiorca, ubiegający się o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, przedstawia Państwowemu Funduszowi Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych sprawozdania finansowe sporządzane zgodnie z przepisami o rachunkowości lub oświadczenie, w którym wskazuje, że nie jest zobowiązany do sporządzania takich sprawozdań.

Jakie konsekwencje niezłożenia oświadczenia?

Niezłożenie - przez podmioty do tego zobowiązane - sprawozdania finansowego za 2022 r. bądź „oświadczenia o braku obowiązku sporządzania sprawozdania finansowego za 2022 r.” do KRS lub właściwego Oddziału PFRON w terminie do 15 lipca 2023 r. może skutkować wstrzymaniem wypłaty dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych.

Kogo nie dotyczy obowiązek składania oświadczenia?

Obowiązek składania sprawozdań finansowych lub oświadczeń o braku obowiązku sporządzania tychże sprawozdań, nie dotyczy: