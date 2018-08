Zmiany w uwierzytelnianiu oraz umieszczaniu apostille na świadectwach wydawanych przez szkoły już od 1 września 2018 r.

Od 1 września 2018 r. uwierzytelnień oraz umieszczania apostille na świadectwach promocyjnych i świadectwach ukończenia szkoły lub indeksach, przeznaczonych do obrotu prawnego w państwie będącym stroną Konwencji (dalej – Konwencja) znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzonej w Hadze dnia 5 października 1961 r. (Dz.U. z 2005 r. poz. 938) – dokonuje kurator oświaty właściwy ze względu na siedzibę szkoły.

Od 1 września 2018 r. uwierzytelnień oraz umieszczania apostille na świadectwach ukończenia szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącego na podstawie egzaminów eksternistycznych, świadectwach dojrzałości, aneksach do świadectw dojrzałości, świadectwach potwierdzających kwalifikację w zawodzie, dyplomach lub zaświadczeniach, wydawane przez okręgowe komisje egzaminacyjne, przeznaczonych do obrotu prawnego w państwie będącym stroną Konwencji – dokonuje dyrektor tej okręgowej komisji egzaminacyjnej, która wydała świadectwo, aneks, dyplom lub zaświadczenie.

Od 1 września 2018 r. uwierzytelnień oraz umieszczania apostille na świadectwach wydawanych przez szkoły, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 2 lit. c ustawy – Prawo oświatowe, oraz szkoły, zespoły szkół i szkolne punkty konsultacyjne przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej, przeznaczonych do obrotu prawnego w państwie będącym stroną Konwencji – dokonuje minister właściwy do spraw oświaty i wychowania.

Podstawa prawna: § 25 rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych.