Nauczanie zdalne a oceny z zachowania

W obecnej sytuacji, gdy wielu uczniów nie ma lekcji online, a zdalna nauka sprowadza się do przesyłania zadań, trudno wskazać kryteria do ocenienia zachowania. Związkowcy radzą, by przepisywać noty z pierwszego półrocza, ale resort edukacji umywa ręce. A przepisy oświatowe wydane w związku z epidemią tej kwestii nie regulują.

Ocena z półrocza

Ocena z zachowania wystawiana jest przez wychowawcę. Nie jest wliczana do średniej końcowej, ale jest bardzo istotna dla uczniów, którym zależy na świadectwie z wyróżnieniem – mogą je otrzymać tylko ci z zachowaniem bardzo dobrym lub wzorowym. Ocena brana jest też często pod uwagę, gdy o przyjęciu ucznia decyduje dyrekcja, np. przy zmianie szkoły.





W najbliższych tygodniach nauczyciele będą robić przymiarki do ocen końcowych, jednak w przypadku zachowania trudno jest oceniać uczniów na podstawie dotychczasowych kryteriów. Te bowiem – w zależności od typu szkoły i wieku ucznia – uwzględniają np. stosunek do kolegów i koleżanek, zaangażowanie w życie szkoły czy udział w wolontariacie.

– Chyba nikt nie ma wątpliwości, że oceny z zachowania nie powinno być w tym semestrze, bo kontakt z uczniem jest często znikomy i całkiem inny niż przed pandemią. Nie ma więc podstaw do oceniania – mówi Krzysztof Baszczyński, wiceprezes Związku Nauczycielstwa Polskiego. – Osobiście namawiałbym nauczycieli, aby przepisywali oceny z półrocza. Jeśli ktoś był łobuzem, to trudno zakładać, że nagle w drugim półroczu się to zmieni. Liczymy na zdrowy rozsądek nauczycieli – dodaje.

Dyrektorzy woleliby, żeby wychowawcy nie byli zbyt surowi wobec swoich podopiecznych. – Uznaliśmy, że punktem wyjścia do oceny końcowej będzie ta wystawiona na półrocze. Dodatkowo postanowiliśmy weryfikować, jak uczniowie zachowują się podczas zajęć internetowych, czy są aktywni. Zrezygnowaliśmy jednak z oceniania punktowego, bo przy zdalnym nauczaniu jest to wręcz niemożliwe – mówi Izabela Leśniewska, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 23 w Radomiu.

I dodaje, że przyjęto zasadę, zgodnie z którą ewentualne wątpliwości w tym zakresie rozstrzygane będą na korzyść ucznia.

Eksperci przekonują jednak, że nie można wystawiać słabszej oceny z zachowania tylko dlatego, że uczeń miał ograniczony dostęp do komputera i internetu.

– Tak jak przy ocenie z WF-u, trzeba brać pod uwagę próby i możliwości danego dziecka. Nie można oceniać w oderwaniu od obecnej sytuacji – przekonuje Tomasz Malicki, profesor oświaty i były dyrektor Szkoły Podstawowej nr 26 w Krakowie.