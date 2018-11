Umowa o pracę i akt mianowania nauczyciela w 2019 r.

Przed omówieniem elementów umowy o pracę zawieranej z nauczycielem należy omówić zasady ogólne zawierania tego rodzaju umów.

Umowa o pracę – zasady ogólne

Umowa o pracę uregulowana została w Kodeksie pracy. Zgodnie z art. 29 Kodeksu pracy umowę zawiera się na piśmie i określa następujący elementy:

Rodzaj umowy,

Data zawarcia umowy,

Strony umowy,

Termin, w którym pracownik rozpoczyna pracę,

Rodzaj pracy,

Miejsce wykonywania pracy,

Wynagrodzenie – termin oraz sposób wypłaty, ewentualnie jego składniki.

Miejsce wykonywania pracy

Określając miejsce wykonywania pracy należy pamiętać, że nie jest to pojęcie tożsame ze stałym miejscem pracy. Jeżeli pracownik przez dłuższy czas świadczy pracę w tym samym miejscu wówczas można mówić o stałości. Na ten temat wypowiedział się Sąd Apelacyjny w Poznaniu w wyroku z dnia 28 maja 2015 r., w sprawie o sygn. akt III AUa 1506/14. W uzasadnieniu do wyroku można znaleźć odpowiedź na pytanie jaka relacja zachodzi pomiędzy zakresem pojęcia: miejsce wykonywania pracy a zakresem stałego miejsca pracy.

Zakres wyrażenia "miejsce wykonywania pracy" (art. 29 § 1 pkt 2 k.p.) jest szerszy niż zakres pojęciowy nazwy "stałe miejsce pracy" (art. 775 § 1 k.p.), czyli miejsca, w którym pracownik przez dłuższy czas systematycznie świadczy pracę. Spełnienie wymagania przewidzianego w art. 29 § 1 pkt 2 k.p. może polegać na wskazaniu "stałego miejsca pracy", na wskazaniu obok stałego miejsca pracy także niestałego miejsca (miejsc) pracy albo na wskazaniu niestałych (zmiennych) miejsc pracy, byle w sposób dostatecznie określony (wyrok Sądu Najwyższego z 19 marca 2008 r., w sprawie I PK 230/07).[1]

W przypadku nauczycieli określenie miejsca wykonywania pracy może, wbrew pozorom, okazać się problematyczne. Szczególnej precyzji wymaga sytuacja nauczyciela zatrudnianego w szkole, która mieści się w kilku budynkach.

Jak określić wynagrodzenie w umowie o pracę?

Jak już zostało wspomniane jednym z najistotniejszych elementów w umowach jest wynagrodzenie. Nie tylko z punktu widzenia pracownika, ale również pracodawcy. Na temat wynagrodzeń wiele można znaleźć w orzecznictwie sądów. Przede wszystkim należy pamiętać, że należy określić konkretną kwotę zarówno liczbą, jak i słownie. W przypadku rozbieżności właściwą kwotą będzie ta określona w umowie o pracę słownie.

Pracodawca powinien określić w umowie czy jest to kwota brutto czy netto – w przypadka braku takiego określenia przyjmuje się, że podana kwota jest kwotą brutto. Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 9 lipca 2014 r., w sprawie o sygn. akt I PK 250/13 stwierdził, że: ustalenie wynagrodzenia w kwocie netto, nawet gdy jest ono wywiedzione w momencie zawierania umowy z należnego, zgodnie z przepisami płacowymi wynagrodzenia brutto, może mieć tylko charakter hipotetyczny. Rzeczywista wysokość wynagrodzenia netto będzie bowiem uzależniona od zmian kwot wynagrodzenia brutto w poszczególnych miesiącach (np. wypłat z tytułu godzin nadliczbowych i innych zmiennych składników), zmian obciążeń podatkowych i składkowych w ciągu roku obliczeniowego oraz, w odniesieniu do podatku dochodowego od osób fizycznych, od ostatecznego rozliczenia rocznego uwzględniającego różnego rodzaju wskazane w prawie podatkowym okoliczności (np. ulgi) wpływające na ustalenie wysokości podatku dochodowego. W rezultacie rzeczywista wartość wynagrodzenia netto może odbiegać od wysokości ustalonej w umowie o pracę.[2]

Wynagrodzenie nauczyciela składa się z kilku elementów. Poza wynagrodzeniem zasadniczym nauczycielom przysługują dodatki. Mowa tu o dodatku motywacyjnym, funkcyjnym, dodatku za wysługę lat, jak również za warunki pracy. Podkreślenia wymaga fakt, że od 1 września 2020 r. nauczyciele otrzymywać będą dodatek za wyróżniającą pracę. Dodatek, o którym mowa w zdaniu poprzednim wprowadzony został ostatnimi zmianami w Karcie Nauczyciela. Wyłącznie nauczyciele dyplomowani zyskają prawo do tego dodatku. Fakt bycia nauczycielem dyplomowanym nie jest jednak wystarczający. Nauczyciel powinien od momentu nadania dyplomowania pracować minimum 3 lata w szkole oraz charakteryzować się wyróżniającą oceną pracy.

Elementy umowy o pracę i aktu mianowania

Należy pamiętać, że nie ma obowiązku podawania wszystkich elementów w umowie o pracę, które zawarte są w Kodeksie pracy. Na ten temat wypowiedział się Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi w dniu 19 października 2011 r. w sprawie o sygn. akt III SA/Łd 805/11. W uzasadnieniu WSA wyraźnie wskazał, że brak niektórych elementów nie powoduje nieważności umowy o pracę.[3]

Warto jednak konstruując umowę o pracę zawieraną z nauczycielem te elementy uwzględnić. Jest to szczególnie ważne w przypadku wątpliwości oraz sporów mogących wystąpić w przyszłości.

Zgodnie z art. 14 Karty Nauczyciela:

Akt mianowania i umowa o pracę powinny w szczególności określić:

1)stanowisko i miejsce pracy;

2)termin rozpoczęcia pracy;

3)wynagrodzenie lub zasady jego ustalania.

W umowie o pracę nauczyciela zatrudnianego w zespole szkół należy wskazać również rodzaj/rodzaje szkoły/szkół, w których będzie wykonywał obowiązki zawodowe.

Nauczyciel może mieć więcej niż jedno miejsce pracy. Wówczas należy wskazać w umowie także inne niż siedziba pracodawcy miejsca wykonywania obowiązków służbowych. Jeżeli zatrudniany w szkole nauczyciel będzie np. wykonywał swoje obowiązki nie tylko w szkole, ale również w domu ucznia w ramach nauczania indywidualnego, można miejsce zamieszkania tego ucznia określić w umowie o pracę.

Terminem rozpoczęcia pracy nie zawsze jest 1 września danego roku szkolnego, dlatego też ten element w umowie o pracę oraz akcie mianowania powinien się znaleźć.

Wynagrodzenie zostało omówione szczegółowo w niniejszym artykule. Sporządzając umowę z nauczycielem powinno się wpisać kwotę brutto wynagrodzenia i pamiętać o dodatkach przysługujących nauczycielom. W umowach podpisywanych z nauczycielami dyplomowanymi można już uwzględniać dodatek za wyróżniającą pracę, który będzie ich dotyczył po 1 września 2020 r. Warto również uregulować kwestię wynagrodzenia za pracę w godzinach ponadwymiarowych, jak również za godziny zastępstw doraźnych.

W umowie o pracę należy wpisać wymiar zajęć. Przy niepełnym wymiarze określa się na jaką część etatu nauczyciela zatrudnia szkoła.

W umowie można zapisać postanowienie dotyczące wygaśnięcia stosunku pracy z powodu nieprzystąpienia do niej. Należy pamiętać tu o art. 16 Karty Nauczyciela, zgodnie z którym stosunek pracy wygaśnie nauczycielowi, który nie przystąpi w ciągu 7 dni do pracy i nie usprawiedliwi tego. Przyczyny, które usprawiedliwiają takiego pracownika wymienione zostały w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 roku w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy i należą do nich zdarzenia oraz okoliczności, które uniemożliwiają stawienie się pracownika do pracy, jak również jej świadczenie. Przepisy rozporządzenia dopuszczają również inne przypadki niemożności wykonywania pracy wskazane przez pracownika. Przypadki, o których mowa w zdaniu poprzednim powinny być uznane przez zatrudniającego za usprawiedliwiające nieobecność w pracy.

Po 25 maja 2018 r. warto pamiętać o tym, że umowa o pracę powinna być zgodna z RODO. Można więc zawrzeć przepisy dotyczące ochrony danych osobowych nauczyciela. Pamiętać należy, że to do obowiązków pracodawcy należy poinformowanie pracownika - nauczyciela o prawie dostępu do danych osobowych oraz prawie do ich sprostowania. Odkąd obowiązuje RODO pracownicy mają prawo znać cel przetwarzania ich danych, jak również znać podstawę prawną przetwarzania.

