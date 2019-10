Uszczelnienie systemu ocen oddziaływania na środowisko już od 11 października 2019 r.

Marta Pawłowska: Już za dwa dni, czyli 11 października 2019 r. wchodzi w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Proszę powiedzieć co się zmienia? Jaki jest cel nowych przepisów?

Marta Dobrzycka: Celem rozporządzenia jest przede wszystkim uszczelnienie systemu ocen oddziaływania na środowisko, doprecyzowanie przepisów i zapewnienie ich zgodności z prawem unijnym. Myślę, że pozwoli to na usprawnienie całego procesu inwestycyjnego, zwłaszcza że doprecyzowano katalog przedsięwzięć wymagających oceny środowiskowej.

Katalog ten podzielony został na dwa rodzaje przedsięwzięć. Pierwsze to takie, które mogą zawsze znacząco oddziaływać na środowisko i dla nich zawsze niezbędne jest przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko. Drugi rodzaj inwestycji to przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Dla takich inwestycji o potrzebie przeprowadzenia oceny rozstrzyga organ właściwy do wydania decyzji wraz z organami współdziałającymi.

Ponadto rozporządzenie wprowadza nowe rozwiązania uniemożliwiające kilkukrotne, niekontrolowane przeprowadzanie rozbudowy lub przebudowy przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko bez uzyskania decyzji środowiskowej.

Warto też dodać, że w niektórych branżach zmodyfikowano kryteria, które kwalifikują inwestycje do obowiązku uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach bądź braku takiego obowiązku. Należą do nich: chów lub hodowla zwierząt, w tym norek, inwestycje narciarskie oraz browary, słodownie i gorzelnie. W przypadku przedsięwzięć takich jak instalacje do produkcji kotłów, pojemników z blach czy betonu, tartaki i stolarnie, stacje elektroenergetyczne, instalacje do naprawy sprzętu kolejowego, zakłady przetwarzające alkohol etylowy oraz wytwarzające napoje alkoholowe czy stacje paliw gazu sprężonego zniesiono obowiązek uzyskania decyzji środowiskowej przed ubieganiem się o zezwolenie na ich realizację.

MP: Czy zmieni się coś w zakresie gospodarki odpadami?

MD: Jeśli chodzi o gospodarowanie odpadami, to warto wspomnieć, że rozporządzenie rozszerza obowiązek uzyskania decyzji środowiskowej właśnie w przypadku inwestycji związanych z gospodarką odpadami. Oznacza to konieczność przeprowadzenia analizy takiej inwestycji pod kątem oddziaływania na środowisko już na etapie planowania.

Zmiany te mają zapobiec ewentualnym pożarom, które wybuchały w niedostosowanych do tego miejscach składowania albo magazynowania odpadów.

MP: Kogo dotyczą zmiany?

MD: Zmiany dotyczą wszystkich podmiotów, które planują inwestycje mogące negatywnie oddziaływać na środowisko w różnych sektorach gospodarki. Wydaje się, że nowe przepisy nie wpłyną istotnie na realizację dużych inwestycji przemysłowych, bowiem rozporządzenie swym zakresem obejmuje również zabudowę wielkopowierzchniową.

Z pewnością zmiany odczują pracownicy organów ochrony środowiska, którzy prowadzą postępowania administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Po części to ich uwagi i doświadczenia z codziennej pracy były przyczynkiem omawianych zmian.

MP: Czy samorządy powinny być do nich przygotowane?

MD: Wspomniane przeze mnie zmiany po części wynikają z dotychczasowej praktyki stosowania przez różne organy przepisów związanych z oceną oddziaływania przedsięwzięć na środowisko. W związku z tym, że mają na celu głównie uporządkowanie pewnych procedur, czy uszczegółowienie wymagań co do planowanych przedsięwzięć, samorządy nie muszą w jakiś szczególny sposób przygotować się do tych zmian. Myślę, że pomogą one usprawnić cały proces oceny wpływu inwestycji na środowisko, i tym samym ułatwią pracę urzędników.

Dziękuję za rozmowę

Marta Pawłowska