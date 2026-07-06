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Czy można rozpalać ognisko na plaży nad morzem? Czy przepisy prawne na to pozwalają?

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06 lipca 2026, 14:22
Emilia Panufnik
Emilia Panufnik
autorka licznych publikacji z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, prawa budowlanego i nieruchomości
ognisko na plaży nad morzem prawo przepisy
Czy można rozpalać ognisko na plaży nad morzem? Czy przepisy prawne na to pozwalają?
Shutterstock

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Ognisko na plaży nad morzem – czy można palić ognisko bez widma mandatu? Jakie są przepisy? Ile wynosi mandat za ognisko na plaży? Jakie wykroczenia najczęściej popełniane są na plaży? Jak złożyć wniosek o zgodę na ognisko na plaży?

Ognisko na plaży nad morzem jest całkowicie zakazane?

Jeszcze do 2015 roku był całkowity zakaz palenia ogniska na plaży. Czy obecnie można planować ognisko nad brzegiem morza? Tak, ale trzeba to zrobić z dużym wyprzedzeniem, bo zgodę musi wyrazić dyrektor urzędu morskiego, a czeka się na nią do 4 tygodni. Zgoda na ognisko na plaży wydawana jest mocą decyzji administracyjnej.

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Zgodnie z art. 60c Ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej kto na obszarze pasa technicznego:

  1. zaśmieca lub zanieczyszcza teren,
  2. bez zgody właściwego terytorialnie dyrektora urzędu morskiego, o której mowa w art. 37 ust. 1, rozpala ognisko na plaży,
  3. nie będąc uprawnionym do wjazdu albo bez zgody właściwego terytorialnie dyrektora urzędu morskiego, o której mowa w art. 37 ust. 1, używa pojazdu silnikowego lub zaprzęgowego lub motoroweru,
  4. jako osoba nieupoważniona przebywa na terenach (ogrodzonych lub oznakowanych) objętych pracami hydrotechnicznymi lub pomiarowymi, zagrożonych erozją, pożarem i innymi zdarzeniami, w szczególności skażeniami, zanieczyszczeniami lub obecnością niebezpiecznych przedmiotów

- podlega karze grzywny.

Pas techniczny wchodzi w skład pasa nadbrzeżnego i stanowi strefę wzajemnego bezpośredniego oddziaływania morza i lądu. To obszar przeznaczony do utrzymania brzegu w stanie zgodnym z wymogami bezpieczeństwa i ochrony środowiska.

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Pas techniczny może być wykorzystywany do innego celu niż określony w art. 36 ust. 2 pkt 1, za zgodą właściwego terytorialnie dyrektora urzędu morskiego, wydaną w drodze decyzji, która jednocześnie określa warunki takiego wykorzystania (art. 37 ust. 1ustawy o obszarach morskich RP i administracji morskiej).

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ognisko na plaży czy można rozpalać palić ogniska palenie mandat zgoda

ognisko na plaży czy można rozpalać palić ogniska palenie mandat zgoda

Shutterstock

Mandat za ognisko na plaży

Mandat za ognisko na plaży bez pozwolenia wynosi 500 zł. Jeśli stanowiło ono szczególne zagrożenie pożarowe, pracownicy urzędu morskiego mogą wystąpić do sądu o ukaranie grzywną do 5000 zł.

- W 2023 r. wpłynęły 42 wnioski z prośbą o wydanie zgody na rozpalenie ognisk (wydano 41 zgód na rozpalenie ognisk w pasie technicznym - w miejscach do tego wyznaczonych). Liczba mandatów karnych za naruszenia w pasie technicznym w ubiegłym roku to 17. -  poinformowała Magdalena Kierzkowska, rzecznik prasowy Urzędu Morskiego w Gdyni.

 

Mandat za ognisko na plaży

Shutterstock

Z kolei z Biura Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie uzyskaliśmy następujące dane:

- W roku 2023 wydaliśmy 16 decyzji na wykorzystanie pasa technicznego do organizacji ogniska. W tym roku wydaliśmy już 5. W sezonie letnim 2023 nie nałożono żadnego mandatu karnego za wykroczenia popełniane w pasie technicznym, natomiast liczba pouczeń przekroczyła 1,5 tys. Ok 20% pouczeń przechodzi zazwyczaj w rozmowę edukacyjną na temat działalności UMS oraz funkcji ochronnej pasa technicznego, w szczególności wydm i lasów. - Ewa Wieczorek, rzecznik prasowy Urzędu Morskiego w Szczecinie.

Jak widać mandaty za ognisko na plaży nie są często przyznawane. Przeważnie interwencja kończy się pouczeniem. Warto jednak stosować się do przepisów, ponieważ przypadki nałożenia grzywny się zdarzają i mogą być one całkiem wysokie.

Najczęściej popełniane wykroczenia na obszarze Urzędu Morskiego w Szczecinie w 2023 roku to:

  • chodzenie/przebywanie na wydmach i klifach, 
  • biwakowanie w lesie (najczęściej obcokrajowcy), 
  • sporadycznie wjazdy samochodów do lasu (również obcokrajowcy). 

Ognisko na plaży – zgoda Dyrektora Urzędu Morskiego

Aby móc legalnie rozpalić ognisko na plaży nad morzem, należy uzyskać zgodę Dyrektora Urzędu Morskiego na wykorzystanie obszaru pasa technicznego do celów innych niż ochronne. Jak już wspomniano, zgoda wydawana jest w formie decyzji administracyjnej. 

Wzór wniosku o zgodę na ognisko na plaży wraz z wszelkimi informacjami dotyczącymi niezbędnych załączników znajdują się na stronach Urzędów Morskich. 

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Sprawdź

Na stronie Urzędu Morskiego w Szczecinie wzór dostępny jest w zakładce Informator urzędowy/Załatwianie spraw/ https://www.ums.gov.pl/informator-urzedowy/zalatwianie-spraw. 

- Pod tym adresem należy odszukać zakładkę Inspektorat Ochrony Wybrzeża i kliknąć właściwy wzór wniosku (przy zamiarze organizacji ogniska właściwa do wypełnienia jest część B formularza). - Ewa Wieczorek, rzecznik prasowy Urzędu Morskiego w Szczecinie.

We wniosku podaje się dokładne miejsce oraz termin zaplanowanego ogniska. Wymagane jest wskazanie wybranej lokalizacji na mapie poglądowej. Niezbędne jest również załączenie zgody na ognisko dysponenta terenu. Przeważnie dysponentem terenu jest właściwy miejscowo urząd gminy.

Wydanie decyzji wymaga dokonania opłaty skarbowej w wysokości 10 zł. Dowód wniesienia opłaty stanowi załącznik do wniosku.

- Wniosek należy złożyć osobiście (pocztą tradycyjną lub w siedzibie Urzędu) lub za pośrednictwem platformy ePUAP. Urząd Morski w Szczecinie nie rozpatruje wniosków przesłanych drogą e-mailową. Czas rozpatrywania wniosku wynosi do 30 dni. - Ewa Wieczorek, rzecznik prasowy Urzędu Morskiego w Szczecinie.

Wniosek o zgodę na ognisko na plaży przez ePUAP

Jak złożyć wniosek o zgodę na ognisko na plaży? Oto instrukcja nadesłana przez panią Ewę Wieczorek:

Skrzynka ePUAP:/Urzmorszc/SkrytkaESP

https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/inne-sprawy-urzedowe/najczesciej-zalatwiane-sprawy/pismo-ogolne-do-podmiotu-publicznego

Na stronie Urzędu Morskiego w Szczecinie dostępny jest film instruktażowy, pomocny w przypadku składania wniosków przez ePUAP:

https://www.ums.gov.pl/epuap_wniosek/epuap_new.mp4

Ważne

Przesyłając wypełniony formularz wniosku przez ePUAP, należy zwrócić uwagę, czy zawiera on podpis elektroniczny. W przypadku zamiaru wykorzystania podpisu zaufanego, celem podpisu dokumentu, można skorzystać ze strony: https://moj.gov.pl/uslugi/signer/upload?xFormsAppName=SIGNER

Zgoda na ognisko na plaży – od czego zależy?

Przy rozpatrywaniu wniosku o zgodę na ognisko nad brzegiem morza najważniejsze znaczenie mają przepisy ustawy o lasach. Lokalizacja ogniska na terenie pasa technicznego musi spełniać warunek z art. 30 ust. 3 pkt 1 ustawy o lasach, a mianowicie:

„W lasach oraz na terenach śródleśnych, jak również w odległości do 100 m od granicy lasu, zabrania się działań i czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo, a w szczególności: 

  1. rozniecania ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lasu lub nadleśniczego,
  2. korzystania z otwartego płomienia,
  3. wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych”.

Ważne więc, by miejsce planowanego rozpalenia ogniska znajdowało się dalej niż 100 m od lasu. Pani Ewa Wieczorek podpowiada, że taką odległość można sprawdzić np. na stronie https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/mapy lub https://sipam.gov.pl/geoportal/.

Zobacz również:
Podstawa prawna

Ustawa z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2023, poz. 960)

Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2023, poz. 2119)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2023, poz. 822)

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Źródło: INFOR
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