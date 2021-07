Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) - co zawiera?

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) już działa. Wyjaśniamy, jakie informacje zawiera ten ważny rejestr. Warto również wspomnieć o obowiązkach właścicieli budynków związanych z CEEB.

W ciągu ostatnich kilku lat, można zauważyć intensyfikację działań rządu mających na celu poprawę jakości zasobu mieszkaniowego pod względem ekologii. Chodzi nie tylko o takie programy jak na przykład Czyste Powietrze oraz Mój Prąd. Warto również zwrócić uwagę na wprowadzane przepisy. Przykładem są regulacje tworzące Centralną Ewidencję Emisyjności Budynków (CEEB). Ten budzący pewne kontrowersje rejestr działa już od 1 lipca 2021 r. Dlatego eksperci portalu RynekPierwotny.pl postanowili rozwiać wątpliwości związane z nową ewidencją. Warto również wyjaśnić, czy właściciele domów jednorodzinnych muszą na potrzeby CEEB podać rodzaj stosowanego ogrzewania. Wydaje się jednak, że w pierwszej kolejności należy wytłumaczyć czytelnikom, dlaczego państwo w ogóle uruchomiło taką ewidencję.

CEEB ma pomóc rządowi w walce ze smogiem

Reklama

Informacje o celach uruchomienia Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków znajdziemy na przykład w uzasadnieniu do projektu ustawy z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 2127). Autorzy nowych przepisów uważają, że Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków pomoże zidentyfikować i określić źródła emisji zanieczyszczeń powietrza. Warto wspomnieć, że utworzenie nowego rejestru było reakcją na wyniki kontroli ogłoszone przez NIK w sierpniu 2018 r. Wspomniana instytucja zwróciła uwagę, że państwu brakuje spójnych informacji o przyczynach zanieczyszczeń powietrza (zobacz raport Najwyższej Izby Kontroli z dnia 27 sierpnia 2018 r. - LKR.430.003.2018).

Atutem CEEB z punktu widzenia władz jest to, że nowy rejestr zawiera nie tylko informacje o sposobie ogrzewania oraz instalacjach grzewczych z poszczególnych budynków. W tej ewidencji można również znaleźć dane dotyczące wyników kontroli związanych z ogrzewaniem oraz wypłacanych przez państwo dodatków mieszkaniowych, dodatków energetycznych, zasiłków celowych na ogrzewanie, premii termomodernizacyjnych, premii remontowych i dofinansowań remontów, ochrony powietrza, a także instalacji OZE. Rejestr CEEB dodatkowo zawiera informacje o tym, czy właściciel domu skorzystał z ulgi termomodernizacyjnej w PIT.

CEEB - zgłoszenie do rejestru

Reklama

Dla przeciętnego Polaka w kontekście rejestru CEEB ważne są dwie informacje. Warto pamiętać, że właściciele i najemcy lokali mieszkalnych nie mają obowiązków związanych z Centralną Ewidencją Emisyjności Budynków. Przesłaniem odpowiednich danych do tej ewidencji mają się zająć zarządcy budynków wielorodzinnych. Wyjątek dotyczy tylko sytuacji, w której właściciel lokalu posiada kominek.

Samodzielne wypełnienie odpowiedniego formularza jest wymagane natomiast od właścicieli domów. Formalności należy załatwić w ciągu dwunastu miesięcy od daty oficjalnego uruchomienia ewidencji CEEB (czyli do 30 czerwca 2022 roku). Zarządców i właścicieli budynków ze źródłem ciepła uruchomionym po 1 lipca 2021 r. dotyczy znacznie krótszy termin - 14 dni. Dużym ułatwieniem jest możliwość złożenia deklaracji online poprzez portal przygotowany przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego (zone.gunb.gov.pl/). Wspomniany serwis oficjalnie działa już od 1 lipca 2021 r. Osoby prywatne zamierzające skorzystać z tego rozwiązania, powinny posiadać Profil Zaufany lub dowód osobisty z warstwą elektroniczną.

CEEB - sprawdzanie informacji podanych w ewidencji

Właściciele domów powinni pamiętać o tym, że nieprzekazanie w terminie wymaganych informacji do CEEB będzie skutkowało karą grzywny (zwykle wynoszącą 500 zł). Nieterminowe przesłanie deklaracji przed dniem, w którym wójt, burmistrz lub prezydent miasta dowiedział się o wykroczeniu zwalnia jednak z naliczenia grzywny. Co ważne, sankcji finansowej nie przewidziano natomiast za przekazanie niedokładnych lub błędnych informacji. Mimo tego, właściciele i zarządcy budynków powinni zwrócić uwagę na poprawność informacji przekazywanych do CEEB. Rząd zapowiada bowiem weryfikację zgromadzonych danych. Sposobem sprawdzania informacji z Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków mają być np. kontrole dotyczące spalanych paliw oraz pieców i przewodów kominowych.

Autor: Andrzej Prajsnar, ekspert portalu RynekPierwotny.pl