Cyfrowa medycyna - sprzymierzeniec nowoczesnej opieki medycznej

Cyfrowa medycyna. W ciągu zaledwie półtora roku, z powodu globalnego kryzysu Covid-19, doszło do niebywałego postępu transformacji cyfrowej. Proces digitalizacji w największym stopniu objął opiekę medyczną. Na przestrzeni zaledwie kilkunastu miesięcy, wprowadzono dużą część rozwiązań systemowych, o jakich eksperci dyskutowali do tej pory od przynajmniej dekady. Mowa tu o wdrożeniu e-recepty, e-skierowania, czy od 1 lipca br., obowiązkowej integracji Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM) z systemem centralnym.

Czas kolejnych fal pandemii, wymusił ścisłą izolację, ograniczenie działalności gospodarczej wielu branż, w tym znaczącą redukcję dostępu pacjentów do konsultacji lekarskich w POZ’ach i gabinetach specjalistycznych. Nastała nowa era porad telemedycznych. Porad rozumianych głównie jako telefoniczne konsultacje. Jak wynika z badań podmiotów prywatnej służby zdrowia: z końcem pierwszego kwartału 2020 r., między 70 a 75% konsultacji odbywało się z wykorzystaniem dostępu do lekarzy poprzez telefon czy video. Według opinii pacjentów będących pod opieką jednego z liderów na rynku prywatnych usług medycznych, aż 74% badanych zadeklarowało chęć korzystania z telemedycyny nawet po zakończeniu epidemii. Sami lekarze deklarują chęć takiej formy leczenia pacjentów dla ok. 40% przypadków. Jak informują wyniki Głównego Urzędu Statystycznego dystrybułowane przez Naczelną Izbę Lekarską: obecnie aż 90% Polaków chce korzystać z e-wizyt i zdalnych porad lekarskich.

Impuls ten wpłynął na rozwój szerszego myślenia o cyfrowej komunikacji na linii lekarz-pacjent, a także o zdalnym monitoringu parametrów zdrowia pacjenta i diagnostyki prowadzonej na tej podstawie. Telemedycyna rozwija się daleko szerzej niż konsultacja telefoniczna. Dla dzisiejszych 70-latków to zjawisko na miarę rewolucji, dla pokolenia ich wnuków – oczywisty skutek transformacji cyfrowej, z którego w pełni i ze swobodą będą korzystać będąc w wieku swoich dziadków.

Cyfrowe narzędzia opieki medycznej

Bez wątpienia poza pandemią, na rozwój i wdrożenie cyfrowych narzędzi opieki medycznej wypływają takie czynniki makroekonomiczne, jak pogłębiający się deficyt kadr medycznych. Podając za Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych oraz Naczelną Izbą Pielęgniarek i Położnych, prawie 1/3 aktualnie pracujących pielęgniarek i położnych jest uprawnionych do przejścia na emeryturę. Decyzja o odejściu z czynnego wykonywania zawodu, tak licznej grupy – skutkowałaby brakiem kadr medycznych w niemal 280 polskich szpitalach. Zgodnie z prognozami, w 2030 r. bez pracowników zostaną 482 szpitale. Według raportu Centrum Polityki Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, wyjazd za granicę planuje obecnie 9% polskich lekarzy. Z kolei 6 % lekarzy - odejdzie z wykonywania zawodu z powodu pandemii, rezygnując z uprawnień zawodowych. Jednocześnie co najmniej jeden na czterech lekarzy jest w wieku emerytalnym lub powyżej 65 lat. To poważne bariery w sprawnym zapewnieniu opieki starzejącemu się globalnie społeczeństwu. Jak podaje ONZ, liczba ludności świata w wieku 60+ do 2050 roku, wzrośnie do ponad 2 mld z 962 mln w 2017 roku. Pogłębiający się rozwój chorób cywilizacyjnych wśród tej grupy wiekowej, powodować będzie obciążania dla gospodarek zarówno wysoko, jak i mniej rozwiniętych państw.

Rozwój segmentu medtech

Globalny kryzys związany z pandemią Covid-19 nadał wiatru w żagle innowacyjnemu biznesowi segmentu medtech. Jednym z takich przykładów jest CarnaLife System – zaawansowana, cyfrowa platforma do zdalnego monitoringu i diagnostyki stanu zdrowia pacjenta, aplikacja, która umożliwia lekarzowi diagnostykę i zdalne monitorowanie stanu zdrowia pacjentów oraz w razie potrzeby przeprowadzanie konsultacji w dogodnym dla pacjenta i lekarza czasie. Aplikacja daje unikalne możliwości powiązania konsultacji lekarskich z pogłębioną diagnostyką, dzięki zastosowaniu algorytmów sztucznej inteligencji i analizy Big Data. Zdalny monitoring stanu zdrowia pacjenta, jest prowadzony przy użyciu ponad 20 urządzeń takich jak: pulsoksymetr, elektrokardiograf (EKG), ciśnieniomierz, termometr, waga czy stetoskop do badania osłuchowego.

Rozwiązanie Microsoft Teams gwarantuje z kolei, możliwość wygodnego umówienia wizyty w elektronicznym kalendarzu, czat, wideo czy bezpieczne przesyłanie danych, zapewniając komfort i bezpieczeństwo zdalnych konsultacji realizowanych w ramach Systemu. Kluczowym atutem Microsoft Teams będącego integralną częścią CarnaLife System – jest spełnienie wymagań dotyczących rozszerzonych zabezpieczeń i zgodności dla służby zdrowia. Usługa Microsoft Teams, oparta na chmurze platformy Microsoft 365, umożliwia bowiem zapewnienie zgodności z HIPAA (eng. Health Information Privacy and Portability Act), a także obsługuje standardy takie jak Health Information Trust Alliance (HITRUST), Service Organization Controls (SOC) 1 i 2 oraz ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) – niezbędne dla zachowania wysokich standardów zabezpieczeń obrotu wrażliwymi danymi osobowymi pacjentów. Dodatkowo bezpieczeństwo przetwarzanych danych zapewnia chmura Azure firmy Microsoft.

Wspomniane usługi medycyny cyfrowej doskonale wpisują się w potrzebę ułatwienia pacjentom dostępu do opieki medycznej, wsparcie kadry lekarskiej w procesie leczenia, zwłaszcza osób przewlekle chorych, jak również są odpowiedzią na wyzwania demograficzne oraz zmianę struktury kadr medycznych. Barierą pozostaje niska edukacja cyfrowa, brak nieograniczonego dostępu do internetu oraz konieczność popularyzacji idei, że cyfrowa medycyna w każdej postaci z korzyścią wspiera procesy diagnostyki, leczenia czy monitoringu stanu zdrowia pacjenta.

Autor: Agnieszka Rejer-Mellin MedApp S.A.