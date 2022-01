WHO: koniec pandemii koronawirusa w Europie

Nowy przedmiot Biznes i zarządzanie ma spowodować, by podejmowanie przez młodych ludzi decyzji o zakładaniu firm było łatwiejsze.

Hans Kluge, dyrektor regionalny Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) na Europę, przyznał w niedzielę, że "prawdopodobnym" jest zbliżanie się do końca pandemii koronawirusa na kontynencie

Od 24 stycznia do 28 lutego 2022 r. praca zdalna w administracji publicznej – treść rozporządzenia

Jeśli w poniedziałek będzie pozytywna decyzja Europejskiej Agencji Leków (EMA), to w przyszłym tygodniu będziemy wystawiali skierowania na trzecią dawkę szczepienia przeciwko COVID-19 dla dzieci w wieku 16-17 i 11-15 lat, nie oczekując na potwierdzenie Komisji Europejskiej.

Związki nieformalne i najem - czy mamy prawo do dodatku osłonowego?

Czy mamy prawo do dodatku osłonowego? 24 lata, mieszkam od roku z dziewczyną w wynajętym mieszkaniu. Żyjemy razem bez ślubu. Do naszej wyłącznej dyspozycji są dwa pokoje. Dwa kolejne pokoje zajmuje małżeństwo studentów. Części wspólne to łazienka, ubikacja i kuchnia. Utrzymujemy się samodzielnie – nie korzystamy z pomocy rodziców. Spełniamy kryterium dochodowe - 1500 zł na osobę.