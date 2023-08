Czy produkcja farmaceutyczna w UE się zwiększy? Co z bezpieczeństwem lekowym?

Parlament Europejski – dlaczego chce spotęgować produkcję farmaceutyczną w UE? PE wezwał Komisję Europejską do przedstawienia rozwiązań prawnych, mających na celu zwiększenie produkcji farmaceutycznej na terenie UE. Grzegorz Rychwalski, wiceprezes Krajowych Producentów Leków, ma nadzieję, że po tak stanowczym stanowisku Parlamentu Komisja rozpocznie konkretne działania.

Promowanie produktów farmaceutycznych wyprodukowanych w Europie

W lipcu br. Parlament Europejski przyjął rezolucję „w sprawie pandemii COVID-19: wyciągnięte wnioski i zalecenia na przyszłość”. W rezolucji tej zwrócił się do Komisji Europejskiej, aby przedstawiła rozwiązania regulujące bądź też ustawodawcze, które zapewniłyby niezawodny, jak i trwały dostęp do leków i ich składników, celem zagwarantowania strategicznej autonomii UE w dziedzinie zdrowia.

PE wezwał ponadto do promowania produktów farmaceutycznych wyprodukowanych w Europie. Wskazał, że można to osiągnąć poprzez zachęty do zwiększenia produkcji leków i ich składników w UE oraz preferencyjne kryteria ustalania ich cen na szczeblu krajowym, bez zwiększania wydatków pacjentów i destabilizacji systemów ochrony zdrowia.

– „Zaproponowany przez Krajowych Producentów Leków mechanizm Partnera Bezpieczeństwa Lekowego preferujących krajowych wytwórców jest odpowiedzią na wezwanie Parlamentu Europejskiego. W procedowanej obecnie ustawie refundacyjnej znalazły się „nieśmiałe” zachęty do zwiększania produkcji leków w Polsce. To dobry krok w kierunku budowy bezpieczeństwa lekowego Polski, ale wobec globalnych braków farmaceutyków musimy zacząć sprintować” – mówi Krzysztof Kopeć, prezes Krajowych Producentów Leków.

Unia Europejska i zjawisko niedoborów produktów leczniczych

Złożona w maju ub.r. przez Krajowych Producentów Leków petycja do Parlamentu Europejskiego wzywająca do opracowania legislacji wspierającej produkcję leków i ich składników w UE – zaowocowała rozpoczęciem prac europosłów w tym obszarze.

Jak zaznaczył w złożonej w lipcu br. rezolucji Parlament Europejski – pandemia COVID-19 kosztowała życie milionów ludzi powodując ogromne szkody zarówno w Europie, jak i na świecie. To pokazało, że Europa i reszta świata nie były dostatecznie przygotowane, by poradzić sobie z kryzysem o takim zasięgu i z wywołanymi nim wstrząsami. Pandemia COVID-19 uwydatniła istniejące zjawisko niedoborów w UE znacznej palety produktów leczniczych, których braki nasiliły się w ciągu ostatniej dekady – w tym leków przeciwnowotworowych, antybiotyków, środków znieczulających, leków na nadciśnienie, choroby serca i zaburzenia układu nerwowego. Parlament zalecił Komisji przeprowadzenie ogólnounijnego badania na temat przyczyn niedoborów leków, ze szczególnym uwzględnieniem problemów spowodowanych niedoborami leków generycznych.

Zachęty do inwestowania w Unii w linie produkcyjne leków

W rezolucji podkreślono, że gotowość i reagowanie na pandemie i inne poważne zagrożenia dla zdrowia wymaga długoterminowych zobowiązań i inwestycji oraz ściślejszej współpracy z europejskimi producentami farmaceutycznymi. W opinii Parlamentu, pobudzanie i rozwijanie atrakcyjnego europejskiego ekosystemu przemysłowego dla sektora farmaceutycznego jest jednym z kluczowych warunków dalszego wspierania przenoszenia zakładów produkcyjnych z powrotem do UE. Rezolucja wskazuje na konieczność tworzenia zachęt do inwestowania w Unii w linie produkcyjne leków oraz surowców i farmaceutycznych składników czynnych.

Zdaniem Parlamentu, finansowanie publiczne musi być uzależnione od przejrzystości i identyfikowalności inwestycji, zobowiązania się do dostaw na rynek europejski oraz dostępności, bezpieczeństwa i przystępności cenowej wytwarzanych leków. Rezolucja wzywa też państwa członkowskie do zmniejszenia zależności od partnerów handlowych spoza UE.

Jak tłumaczy Grzegorz Rychwalski, wiceprezes Krajowych Producentów Leków, zmierzamy w kierunku przyjęcia legislacji dotyczącej wsparcia produkcji leków i ich składników w Unii Europejskiej.

– „Po skierowanym do Komisji wniosku rządu belgijskiego popartym przez 18 członków UE o wdrożenie przepisów o krytycznych lekach w celu zmniejszenia zależności od dostaw spoza Unii oraz zdecydowanym stanowisku Parlamentu Europejskiego w przyjętej rezolucji, Komisja Europejska nie będzie mogła dłużej zwlekać z podjęciem oczekiwanych działań” – podsumowuje.

Bezpieczeństwo lekowe to podstawa

Krajowi Producenci Leków o konieczności budowania bezpieczeństwa lekowego mówią od kilku dobrych lat. W ich opinii już przed pandemią COVID-19 pewne rzeczy miły miejsce, ale nie były tak bardzo widoczne.

Wojna w Ukrainie dołożyła nowe problemy w zakresie bezpieczeństwa lekowego. W krajach europejskich, w tym w Polsce, wzrosła liczba pacjentów. To spore wyzwanie, by zapewnić dostęp do leków. Nie jest to łatwe, należy bowiem pamiętać, że produkcję leków planuje się przynajmniej pół roku wcześniej. Nie można także zapominać o pozrywanych łańcuchach dostaw czy wzroście zapotrzebowania na leki medycyny pola walki, które wcześniej nie były tak ważne.

Jak wskazują eksperci, wojna w Ukrainie wpłynęła na wzrost kosztów produkcji leków. Kryzys energetyczny dotknął branży farmaceutycznej podwyżkami cen, zdrożał także papier do opakowań i ich transport.

W opinii ekspertów na kwestie bezpieczeństwa lekowego należy patrzeć w sposób dynamiczny. Brać pod uwagę sytuację geopolityczną. Do kryzysów przygotowywać się wspólnie i zbudować nierozerwalny łańcuch bezpieczeństwa.

