Co powinniśmy jeść w sezonie zimowym? Środa z Profilaktyką NFZ

W ramach cyklicznego programu Środy z Profilaktyką, NFZ przypomina o prawidłowym odżywianiu w sezonie zimowym. Co jeść, aby zadbać o odporność?

Zimą jemy inaczej

Zimą zazwyczaj zmniejsza się aktywność fizyczna, a co za tym idzie zapotrzebowanie energetyczne, mamy również mniejszy dostęp do świeżych owoców i warzyw. Wciąż jednak powinny być one podstawą dobrze zbilansowanej diety, dlatego warto je włączyć w postaci mrożonej lub kiszonej.

Zdrowy styl życia to ruch i dobrze dobrana dieta. Nie tylko wspomagają prawidłowe funkcjonowanie organizmu, ale i mogą pomóc zmniejszyć ryzyko wystąpienia chorób. Jakie są zalecenia modelu talerza zdrowego żywienia? Zgodnie z nimi:

połowę posiłków powinny stanowić warzywa i owoce z przewagą warzyw

¼ posiłków produkty będące źródłem białka

¼ posiłków produkty zbożowe, pełnoziarniste

jako dodatek stosuj tłuszcze roślinne z wyjątkiem tropikalnych (palmowego i kokosowego)

Zimą dobrze działają wszelkie ciepłe i sycące potrawy, warto rozpocząć od nich dzień. Ciepła owsianka czy zupa uzupełniona rozgrzewającymi przyprawami, takimi jak cynamon, imbir, kurkuma to wartościowy posiłek idealny w chłodniejszy czas. Koniecznie trzeba pamiętać o nawadnianiu, zwłaszcza przebywając w suchych nagrzanych pomieszczeniach. Brak świeżych warzyw można zrekompensować dostępnymi warzywami korzeniowymi, a odporność wzmocni czosnek, cebula czy por.

Darmowe diety NFZ

NFZ przypomina, że na stronie https://diety.nfz.gov.pl/ można znaleźć darmowe plany żywieniowe, propozycje posiłków i przekąsek na zimę. Są też dostępne diety dostosowane do różnego rodzaju schorzeń.

Środy z Profilaktyką

Środy z Profilaktyką to cykliczna akcja Narodowego Funduszu Zdrowia, dedykowana profilaktyce chorób i promocji zdrowia. To dzień regularnej edukacji zdrowotnej. W każdą środę poruszany jest inny, ważny aspekt zdrowia.

Zagadnienia „Śród z profilaktyką” powiązane są z najważniejszymi ogólnopolskimi lub międzynarodowymi inicjatywami prozdrowotnymi (np. Światowy Dzień Walki z Cukrzycą) oraz tematami kluczowymi dla NFZ (otyłość i cukrzyca, obecne i nowe programy profilaktyczne, raporty NFZ oraz kampanie edukacyjne).

