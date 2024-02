Co to jest transport sanitarny? Dla kogo jest bezpłatny?

Pacjent, który nie może się samodzielnie poruszać, a chce udać się do przychodni lub szpitala, może skorzystać z transportu sanitarnego. Jak to się odbywa?

Dokąd można podjechać transportem sanitarnym?

Transport sanitarny odbywa się karetką, a pacjent podczas drogi ma zapewnioną opiekę personelu medycznego. Jakie przewozy mozna zrealizować w ramach tego transportu?

przewóz z miejsca zamieszkania lub pobytu na leczenie realizowane w trybie stacjonarnym;

przewóz z miejsca zamieszkania (pobytu) na leczenie w trybie dziennym;

przewóz z miejsca zamieszkania (pobytu) na pierwszorazową wizytę w poradni specjalistycznej albo leczenia stomatologicznego i z powrotem;

przewóz z miejsca zamieszkania (pobytu), w celu wykonania zabiegów i procedur medycznych wynikających z procesu leczenia realizowanego przez lekarza POZ, do którego zadeklarowany jest świadczeniobiorca (pacjent), i z powrotem;

przewóz z miejsca zamieszkania (pobytu) do zakładu długoterminowej opieki zdrowotnej.

Transport sanitarny - kolejne wizyty w poradni

Co w sytuacji, kiedy pacjent wymaga kilku wizyt w danej poradni specjalistycznej? Wówczas jest ona zobowiązana do zapewnienia transportu, jeśli wciąż są wskazania do tego, aby pacjent z niego korzystał.

Kiedy szpital odpowiada za transport sanitarny? W przypadkach, gdy:

pacjent musi zostać przewieziony pomiędzy szpitalami;

pacjent jest wypisywany do domu po pobycie w szpitalu (również na szpitalnym oddziale ratunkowym), w przypadku dysfunkcji narządu ruchu (gdy pacjent nie może samodzielnie się poruszać).

Transport sanitarny - jak skorzystać? Czy jest płatny?

Zlecenie lekarza POZ lub AOS jest podstawą do skorzystania z transportu sanitarnego. Może on być bezpłatny, częściowo płatny lub płatny.

Bezpłatny transport sanitarny przysługuje, jeśli lekarz wystawi Ci zlecenie, aby pacjent:

podjął konieczne leczenie w placówce medycznej (np. gdy lekarz podczas wizyty domowej lub w miejscu udzielania świadczeń ambulatoryjnych stwierdzi potrzebę skierowania i transportu do szpitala)

kontynuował rozpoczęte leczenie (np. transport pacjenta z jednego szpitala do drugiego w celu wykonania np. badań lub kontynuacji leczenia);

ma dysfunkcję narządu ruchu uniemożliwiającą korzystanie ze środków transportu publicznego.

Kiedy przysługuje częściowo odpłatny transport sanitarny? W przypadku, gdy pacjent zdolny jest do samodzielnego poruszania bez stałej pomocy innej osoby, ale przy korzystaniu ze środków transportu publicznego wymaga pomocy innej osoby lub środka transportu publicznego dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych - wówczas przejazd środkami transportu sanitarnego jest finansowany w 40%.

Stopień niesprawności ubezpieczonego określa lekarz wydając zlecenie na przewóz. Sfinansowanie takiego transportu na poziomie 40% jest możliwe, jeśli pacjent cierpi na jedną z chorób wymienionych w rozporządzeniu (są to m.in. choroby krwi i narządów krwiotwórczych, choroby nowotworowe, psychiczne, układu nerwowego, oddechowego, trawiennego, krążenia, urazy i zatrucia). W innych przypadkach przejazd środkami transportu sanitarnego do zakładu opieki zdrowotnej udzielającego świadczeń we właściwym zakresie, tam i z powrotem, jest odpłatny.

