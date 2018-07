Kształcenie kierowców w szkołach branżowych

Ministerstwo Edukacji Narodowej w środę podpisało z przewoźnikami drogowymi porozumienie o współpracy na rzecz kształcenia kierowców w szkołach branżowych. Współpraca ma dotyczyć m.in. praktycznej nauki zawodu i doskonalenia podstawy programowej.

Porozumienie resortu edukacji z organizacjami przewoźników tworzącymi Forum Transportu Drogowego podpisano w siedzibie Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Warszawie.

W imieniu MEN porozumienie podpisała wiceminister Marzena Machałek, w imieniu przewoźników drogowych - prezesi i przewodniczący Forum Transportu Drogowego.

"Nasza branża przeżywa ogromny kryzys w związku z utrzymywaniem się na rynkach. A bez dopływu kadr do pracy, czyli nowych kierowców, praktycznie rzecz biorąc, skazani jesteśmy już nie na brak rozwoju, a na kurczenie się w skali całego rynku całej Europy" - powiedział prezes zarządu Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych Jan Buczek. "Sygnatariusze naszego Forum (...) są w gotowości, aby dziś włączyć się w proces kształcenia młodej kadry dla transportu, aby móc uzyskać jak najlepsze w tym zakresie efekty" - dodał.

Z kolei Machałek zwróciła uwagę, że 40 proc. absolwentów szkół zasadniczych i 30 proc. techników jest bezrobotnych. "To znaczy, że szkoła uczy nieskutecznie, bo dzisiaj te proporcje są niewłaściwe i musimy to zmienić. I cieszę się, że branża transportowa bardzo mocno (...) włączyła się w przygotowanie zmian w reformie edukacji - że razem pisaliśmy podstawę programową, że razem pracujemy nad tym, co powinno się zmienić" - powiedziała wiceminister.

Jak czytamy w dokumencie, współpraca między resortem edukacji a przewoźnikami ma dotyczyć "podnoszenia jakości i efektywności szkolnictwa branżowego i technicznego" oraz dostosowywania go do potrzeb rynku pracy. Obie strony zadeklarowały wymianę wiedzy i doświadczeń w zakresie szkolnictwa branżowego i technicznego oraz współpracę w tworzeniu i aktualizacji podstaw programowych kształcenia w zawodach związanych z transportem drogowym. Deklarują też zachęcanie pracodawców branży transportu drogowego do organizowania praktycznej nauki zawodu i egzaminów zawodowych oraz promocji szkolnictwa branżowego i technicznego w zawodach związanych z transportem drogowym. MEN i przewoźnicy mają też współpracować przy rozbudowie Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Jak czytamy w porozumieniu, organizacje przewoźników zobowiązują się m.in. do zachęcania pracodawców do udziału w "dniach otwartych" organizowanych przez szkoły i kuratoria oświaty oraz w akcjach promujących zawody związane z transportem drogowym, a także wspierania działań pracodawców w zawieraniu umów ze szkołami i obejmowaniu patronatami oddziałów szkół prowadzących kształcenie kierowców, inicjowanie wprowadzania nowych zawodów i kwalifikacji dodatkowych do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, zachęcania pracodawców do współpracy ze szkołami dla organizacji praktycznej nauki zawodu i do przekazywania materiałów i pomocy dydaktycznych.

Natomiast MEN zobowiązuje się do informowania organizacji przewoźników o planowanych pracach nad podstawami programowymi kształcenia w zawodach i do zapraszania do współpracy przy ich tworzeniu, merytorycznego wsparcia działań organizacji przy realizacji praktycznej nauki zawodu i doskonalenia nauczycieli oraz współpracy z kuratorami oświaty w realizacji postanowień porozumienia na szczeblu regionalnym i lokalnym.

Porozumienie zostało zawarte na czas nieokreślony i obowiązuje od dnia podpisania.

Szkoły kształcą obecnie w dwóch zawodach przygotowujących do prowadzenia samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych. Są to: technik transportu drogowego i kierowca mechanik. Zawód technika transportu drogowego można uzyskać w dwuletniej szkole policealnej lub na kwalifikacyjnych kursach zawodowych. Kształcenie w zawodzie kierowca mechanik odbywa się od września 2016 r. po wprowadzeniu tego zawodu do kwalifikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, o co wnioskował minister infrastruktury i budownictwa. Odbywa się w zasadniczych szkołach zawodowych i w - działających od 2018 roku - trzyletnich szkołach branżowych I stopnia.(PAP)

autor: Paweł Dembowski