Urzędy w woj.podlaskim zamknięte 7 stycznia 2019 r.

W związku z pierwszym dniem świąt Bożego Narodzenia według kalendarza juliańskiego w części woj. podlaskiego nie pracują w poniedziałek urzędy samorządowe, a uczniowie mają wolne.

W tym terminie, czyli trzynaście dni po katolikach, Boże Narodzenie świętują wierni obrządków wschodnich, w tym prawosławni, których największe w kraju skupiska są właśnie w woj. podlaskim, zwłaszcza w jego południowo-wschodniej części.

W poniedziałek nieczynne są m.in. urzędy miasta i starostwa powiatowe w Hajnówce i w Bielsku Podlaskim. Niektóre z nich dzień wolny odpracują w sobotę 26 stycznia. Petenci nie załatwią swoich spraw również np. w urzędach gminy w Białowieży, Narewce, Orli, Kleszczelach, Dubiczach Cerkiewnych czy w Czyżach. Większość z tych urzędów gminnych nieczynna będzie także we wtorek, czyli w drugi dzień świąt.

Podstawą są zapisy ustawy o stosunku państwa do Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, które osobom należącym do tego Kościoła dają prawo do obchodzenia świąt prawosławnych również według kalendarza juliańskiego. Ustawa mówi, że wiernym przysługuje w dniach tych świąt wolne od pracy (choć bez prawa do wynagrodzenia), jeśli nie są dniami ustawowo wolnymi.

Z możliwości ustanowienia wolnego – w związku z Bożym Narodzeniem według kalendarza juliańskiego – korzysta też część szkół w regionie. Obowiązujące przepisy o organizacji roku szkolnego taką decyzję zostawiają samym placówkom, które mogą w tym celu korzystać z puli dodatkowych dni wolnych (przeznaczonych również np. na egzaminy) i nie muszą ich odpracowywać.

Jak wynika z informacji PAP uzyskanych z Urzędu Miejskiego w Białymstoku, w stolicy województwa poniedziałek jest dniem wolnym od zajęć w sumie w 58 samorządowych placówkach oświatowych, w tym w 37 podstawówkach. Wszystkich szkół miejskich jest w Białymstoku 67. Dwie szkoły średnie będą miały wolne również we wtorek.

Wolne mają też uczniowie wielu szkół w południowo-wschodniej części woj. podlaskiego. Tam w niektórych gminach prawosławni stanowią większość.

Dokładnych danych co do liczby prawosławnych w kraju nie ma. Przedstawiciele polskiej Cerkwi szacują, że wiernych jest 450-500 tys. Według danych GUS w ostatnim spisie powszechnym przynależność do Kościoła prawosławnego w Polsce zadeklarowało 156 tys. osób. Dane te uznawane są jednak przez hierarchów za niemiarodajne. (PAP)

Autor: Robert Fiłończuk