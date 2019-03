Odpowiedź: Termin przedawnienia zwrotu dotacji oświatowej wynosi 5 lat od końca roku, w którym przekazana dotacja podlegała z mocy prawa zwrotowi. Jeśli zatem podmiot zobowiązany do zwrotu dotacji nie zwrócił jej ani nie otrzymał decyzji zobowiązującej go do zwrotu części dotacji do końca 2018 r., może podnosić w odwołaniu przedawnienie roszczenia. Warto podkreślić, że obecnie 5-letni okres przedawnienia zwrotu dotacji pośrednio potwierdza treść art. 36 ust. 5 ustawy z 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, zgodnie z którym kontrola może obejmować okres 5 lat budżetowych poprzedzających rok budżetowy, w którym jest ona przeprowadzana.

Przedawnienie dochodzenia zwrotu dotacji oświatowej

