Dodatkowy urlop pracownika socjalnego legitymującego się umiarkowanym stopniem niepełnosprawności

W listopadzie 2018 r. pracownik socjalny przekazał pracodawcy orzeczenie o zaliczeniu go do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. Czy w związku z tym, z tytułu niepełnosprawności, przysługuje mu dodatkowo 10 dni urlopu wypoczynkowego, skoro jako pracownik socjalny również ma on prawo do dodatkowego urlopu wypoczynkowego w wysokości 10 dni, ale raz na 2 lata?