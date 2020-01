Ferie zimowe 2020: Internetowa baza danych o wypoczynku

Z roku na rok zwiększa się liczba wypoczynków organizowanych w ferie zimowe i uczniów z nich korzystających – wynika z danych MEN zebranych z publicznej bazy wypoczynku. Dzięki bazie można łatwo i szybko sprawdzić wiarygodność organizatora wypoczynku.

W sobotę rozpoczynają się ferie zimowe. Dwutygodniowa przerwa w zajęciach przewidziana jest w czterech terminach, zależnie od województwa. Nastąpi między 11 stycznia a 23 lutego.

Z myślą o rodzicach Ministerstwo Edukacji Narodowej stworzyło kilka lat temu publiczną internetową bazę danych o wypoczynku https://wypoczynek.men.gov.pl/. Są w niej wszystkie legalnie organizowane w kraju i za granicą obozy, kolonie, półkolonie i inne formy zorganizowanego wypoczynku.

Organizator wypoczynku ma obowiązek zgłosić go do kuratorium oświaty (właściwego ze względu na siedzibę organizatora) na 21 dni przed terminem rozpoczęcia wypoczynku, a w przypadku półkolonii i wypoczynku organizowanego za granicą na 14 dni przed. Z uwagi na bezpieczeństwo dzieci w zgłoszeniu do kuratorium organizator wypoczynku ma obowiązek podać m.in. dane o miejscu wypoczynku i rodzaju zakwaterowania, liczbie uczestników, zatrudnionej kadrze i o programie pracy z dziećmi. Musi również zapewnić dostęp do opieki medycznej.

Zgłoszenie sprawdzają kuratorzy. Gdy zostaje zweryfikowane pozytywnie, jest wpisywane do bazy.

Automatycznie o wpisie informowana jest straż pożarna i sanepid na terenie, gdzie wypoczynek będzie się odbywał. Dzięki temu można kontrolować miejsca wypoczynku dzieci zarówno przed jego rozpoczęciem, jak również w czasie jego trwania.

Po wpisaniu do bazy informacje o wypoczynku mogą także poznać rodzice za pomocą każdego urządzenia mobilnego.

W 2019 r. wpisano do bazy 8787 wypoczynków organizowanych w czasie ferii zimowych (8411 – w kraju i 376 – za granicą). Skorzystało z nich 337,9 tys. uczniów (325,8 tys. – w kraju i 12 tys. – za granicą). W 2018 r. wpisano 8287 takich wypoczynków (7965 – w kraju i 322 – za granicą). Skorzystało z nich 327,4 tys. uczniów (316 tys. – w kraju i 11,3 tys. – za granicą). W 2017 r. wpisano 7771 wypoczynków (7440 – w kraju i 331 – za granicą). Skorzystało z nich 310 tys. uczniów (298,5 tys. – w kraju i 11,7 tys. – za granicą). W 2016 r. wpisano ich 7287 (6934 – w kraju i 353 – zagranicą). Skorzystało z nich 294 tys. uczniów (282 tys. – w kraju i 11,9 tys. – za granicą).

"Z danych wynika, że liczba uczestników wypoczynku w formach zorganizowanych – zgłoszonych do bazy wypoczynku – zwiększa się. Szacujemy, że w 2020 r. będzie podobnie, ale dzisiaj trudno to ostatecznie potwierdzić" – poinformowała PAP Justyna Sadlak z biura prasowego MEN.

Według stanu z 7 stycznia br. do bazy wypoczynku wpisano 3313 form wypoczynku, organizowanych podczas tegorocznych ferii zimowych. Skorzysta z nich w kraju blisko 123 tys. uczniów, w tym 53,5 tys. w miejscu zamieszkania (na tzw. półkoloniach), za granicę wyjedzie 4,2 tys. dzieci i młodzieży. Resort edukacji zastrzega, że liczby te nie są ostateczne, bo dane w bazie zmieniają się wraz z rejestracją kolejnych wypoczynków.

Z myślą o rodzicach dzieci jadących na ferie lub wakacje uruchomiono też bezpłatny serwis www.bezpiecznyautobus.gov.pl. Dzięki niemu, znając numer rejestracyjny pojazdu, można otrzymać informację, czy autokar, który zawiezie dziecko na ferie, ma aktualne badania techniczne i polisę ubezpieczeniową.

Od 11 do 26 stycznia będą wypoczywali uczniowie z województw: lubelskiego, łódzkiego, podkarpackiego, pomorskiego i śląskiego. Od 18 stycznia do 2 lutego – z podlaskiego i warmińsko-mazurskiego. Od 25 stycznia do 9 lutego – z kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego i wielkopolskiego, a od 8 do 23 lutego – z dolnośląskiego, mazowieckiego, opolskiego i zachodniopomorskiego. (PAP)

Autorka: Danuta Starzyńska-Rosiecka