Odpowiedź: Nie. W obowiązujących przepisach brak jest takiego, który określałby organ uprawniony do rozpatrywania skarg na działalność przewodniczącego komisji rady gminy. Jednocześnie przepisy określające kompetencję rady gminy w sprawie rozpatrywania skarg (art. 229 ust. 3 Kodeksu postępowania administracyjnego; dalej: k.p.a.) nie mogą być interpretowane rozszerzająco. Co więcej, mandat radnego jest wolny. Oznacza to, że za wyniki zgodnych z prawem działań wynikających z wykonywania mandatu radny ponosi jedynie odpowiedzialność polityczną.

Skarga na przewodniczącego komisji rady gminy

Zapoznaj się z uzasadnieniem odpowiedzi.