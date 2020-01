Nowy model opieki psychiatrycznej dzieci i młodzieży w 2020 r.

Nowy model opieki psychiatrycznej dzieci i młodzieży opierać się będzie przede wszystkim na specjalistycznym wsparciu najmłodszych pacjentów w ich najbliższym środowisku - zapowiedziała w piątek wiceminister zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko.

Zmiana w podejściu do opieki polegać ma na wprowadzeniu trójstopniowego podziału ośrodków udzielających pomocy (trzy poziomy referencyjności).

Pierwszy poziom, który w Polsce do tej pory nie istniał, stanowiłyby środowiskowe poradnie psychologiczno-psychoterapeutyczne. Powstać ma około 300 takich ośrodków. Tutaj najmłodsi pacjenci otrzymywaliby opiekę wykwalifikowanej kadry: psychologów, terapeutów środowiskowych, psychoterapeutów. Założenie jest takie, żeby trafiały tutaj dzieci, które borykają się z różnymi zaburzeniami zarówno zachowania, jak i emocjonalnymi, ale nie wymagają interwencji psychiatry. Otrzymywałyby one pomoc ekspercką bez skierowania, blisko miejsca zamieszkania, co zmniejszałoby zdecydowanie stres oraz sprawiało, że opieka odbywałaby się w bardziej znanym dziecku środowisku. Zapewniłoby to też lepszy kontakt z opiekunem i ze szkołą dziecka, lepszą wymianę informacji. Tutaj też kontynuować swoją terapię mogliby pacjenci, którzy opuścili szpital i potrzebują psychoterapii.

Jak zaznaczyła na konferencji prasowej wiceminister należy zmienić zdecydowanie sposób podejścia w leczeniu, odejść od leczenia zamkniętego. "Należy zmienić sposób podejścia w leczeniu, przekierować ją na wsparcie środowiskowe, ambulatoryjne” – powiedziała wiceminister.

Zaznaczyła też, że proponowany model jest bardziej przyjazny dla dziecka, ale też wpisuje się w istniejące trendy światowe, co więcej - nie stygmatyzuje pacjentów.

Jeśli chodzi o drugi poziom opieki psychiatrycznej, to stanowią go centra zdrowia psychicznego lub oddziały dzienne. Na tym etapie pojawia się już pomoc lekarza psychiatry i pielęgniarki. Jak podkreśliła wiceminister tutaj dziecko np. otrzyma kompleksową, kilkugodzinną opiekę. „Tutaj pracować będzie psycholog, psychoterapeuta, ale też środowiskowe zespoły wyjazdowe, które we współpracy z lekarzami będą realizować wizyty. Tutaj będą funkcjonować także oddziały dzienne” - zapowiedziała wiceminister.

Natomiast ostatni, trzeci poziom opieki, na którym obecnie faktycznie opiera się pomoc psychiatryczna dla tej grupy pacjentów to wyspecjalizowane szpitale, czyli całodobowa opieka nad pacjentem. Tutaj trafiałyby najcięższe przypadki wymagające opieki psychiatrycznej i terapii farmakologicznej. Nowy model opieki psychiatrycznej to także nowe specjalizacje np. psychoterapeuta, psycholog kliniczny dzieci i młodzieży.(PAP)

Autorka: Klaudia Torchała