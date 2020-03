Program "Senior+" 2020

W 2020 r., podobnie jak w roku poprzednim, na realizację programu „Senior+” przeznaczyliśmy 80 mln zł. Jednostki samorządu terytorialnego mogły ubiegać się zarówno o wsparcie na utworzenie lub wyposażenie nowych placówek, jak i dofinansowanie placówek już istniejących.

– Znamy wyniki konkursu w ramach programu „Senior+” edycja 2020. Do dofinansowania rekomendowano w sumie 738 ofert. W pierwszym module dotyczącym tworzenia nowych placówek było to 191 ofert na łączną kwotę 28,8 mln zł, w drugim obejmującym dofinansowanie do placówek już istniejących – 547 ofert na łączną kwotę 31,8 mln zł – informuje minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg. Łączna kwota dofinansowania w obu modułach to 60,6 mln zł.

Wynika z tego, że w ramach tegorocznej edycji programu „Senior+” powstanie 191 placówek – 31 dziennych domów (kwota dofinansowania – 7,7 mln zł) i 160 klubów (21,1 mln zł). To ponad 4 tys. zaplanowanych miejsc dla seniorów. Dofinansowanie do działalności otrzyma natomiast 547 placówek – 235 domów (20,7 mln zł) i 312 klubów (11,1 mln zł) z ponad 13,7 tys. miejsc.

– Najwięcej nowych placówek powstanie w województwach: wielkopolskim – 23, dolnośląskim – 21 oraz mazowieckim – 19 – wskazuje minister Marlena Maląg. – Bardzo się cieszę, że takich miejsc z roku na rok przybywa – dodaje.

Jak podkreśla szefowa MRPiPS, to jednak nie wszystko. – W niedalekiej przyszłości ogłosimy drugi nabór w konkursie w ramach edycji 2020 programu „Senior+”. Do wzięcia będzie ok. 15,4 mln zł – zaznacza minister.