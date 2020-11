Budżet samorządu 2021 - termin ma zostać wydłużony do 31 marca 2021 r.

O planowanych rozwiązaniach poinforomował wiceszef MSWiA, pełnomocnik rządu ds. współpracy z samorządem Paweł Szefernaker.

Informacje przedstawione przez Szefernakera to wynik spotkania konsultacyjnego premiera Mateusza Morawieckiego z przedstawicielami strony samorządowej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego poświęconej pandemii i obostrzeniom. Rozmowa odbyła się w sobotę, 31 października, a jednym z jej efektów było wprowadzenie co do zasady pracy zdalnej w urzędach i jednostkach organizacyjnych. Tak, jak zapowiadano, kolejne kwestie rozpatrzono w następnych dniach.





Polecamy: Jak przygotować się do zmian 2021

Dodatkowe 2 miesiące na uchwalenie budżetu

Szefernaker, który jest współprzewodniczącym Komisji Wspólnej, w komunikacie przesłanym PAP poinformował, że "MSWiA we współpracy ze stroną samorządową przygotuje rozwiązanie wprowadzające jednorazowe wydłużenie terminu uchwalenia budżetu jednostki samorządu terytorialnego w roku 2021 do 31 marca".

Samorządy zyskają zatem dwa miesiące, jako że zgodnie z ustawą ostateczny termin na podjęcie uchwały budżetowej mija 31 stycznia.

Propozycja ta zostanie zgłoszona podczas prac nad zmianą tzw. ustawy covidowej procedowanej obecnie w Senacie - wyjaśnił wiceminister.

Jak powiedział PAP dyrektor biura Związku Miast Polskich Andrzej Porawski, w wielu samorządach trwają jeszcze prace nad projektami budżetu.

Przyczyny wydłużenia terminu

"Nie wszyscy skończyli te prace, zaś to, co przedłożą 15 listopada organom stanowiącym być może jeszcze będzie wymagało prac w urzędach. Ustawa przewiduje bardzo skomplikowaną procedurę uchwalania budżetu – ona jest skomplikowana w normalnej sytuacji. Formalnie ten budżet trzeba uchwalić do końca roku, ustawa w tej chwili daje możliwość uchwalenia go do 31 stycznia. Przy pracy zdalnej, nie wiadomo, jak długo trwającej i w perspektywie ewentualnego ponownego wprowadzenia narodowej kwarantanny, to wszystko może się przedłużyć. Żeby nie zmuszać RIO do przyjmowania tych projektów budżetów jako prowizoria budżetowe, ze wszystkimi tego konsekwencjami, jest propozycja, żeby ten termin przedłużyć" – powiedział PAP Porawski.

Wiceszef MSWiA odniósł się również do formułowanego przez samorządowców postulatu, który dotyczył zmiany terminu przedłożenia radzie gminy, powiatu i sejmikowi projektu budżetu przez organ wykonawczy. Zgodnie z ustawą termin ten mija 15 listopada. Jak zaznaczył Szefernaker, postulat ten nie może być zrealizowany w trybie doraźnym przed upływem tego terminu.

Zobacz również: Praca zdalna w administracji publicznej przez dwa tygodnie

Termin składania projektów budżetów

"W porozumieniu z Ministerstwem Finansów rekomendujemy organom wykonawczym JST skierowanie projektów budżetu do organów stanowiących w obowiązującym terminie, z zastrzeżeniem prawa do wniesienia niezbędnych zmian w trybie autopoprawek, w przypadku niemożności sfinalizowania prac nad projektem z powodu wprowadzenia ograniczeń związanych z przeciwdziałaniem pandemii" - poinformował wiceminister.

Terminy w postępowaniach administracyjnych

Inne ustalenia dotyczącą kwestii terminów postępowań administracyjnych. Szefernaker wyjaśnił, że MSWiA przygotowało, po konsultacji z Ministerstwem Sprawiedliwości, projekt przepisów w tej sprawie, który również zostanie zgłoszony podczas prac nad zmianą tzw. ustawy covidowej w Senacie.

Jak zaznaczył wiceminister, zawarte w projekcie rozwiązania przewidują m.in. możliwość wstrzymywania biegu terminów przez organy administracji publicznej na okres nie dłuższy niż 30 dni - z możliwością ponownego wstrzymania ich biegu, za zgodą organów drugiej instancji.

"Realizujemy ustalenia spotkania premiera Mateusza Morawieckiego ze stroną samorządową Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu. Te propozycje usprawnią funkcjonowanie jednostek samorządu terytorialnego podczas drugiej fali epidemii COVID-19" - podkreślił wiceminister.