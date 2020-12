Egzaminy zawodowe, potwierdzające kwalifikacje w zawodzie, ósmoklasisty dla dorosłych w styczniu 2021 r.

Terminy egzaminów

egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w Formule 2012 – od 11 stycznia do 19 lutego 2021 r. egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w Formule 2017 – od 11 stycznia do 19 lutego 2021 r. egzamin zawodowy w Formule 2019 – od 11 do 24 stycznia 2021 r. (szczegółowy harmonogram dostępny jest pod linkiem egzamin ósmoklasisty przeprowadzany w szkołach podstawowych dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym – od 13 do 15 stycznia 2021 r.

Egzaminy zostaną przeprowadzone, podobnie jak w sesji wiosennej 2020 r., w zaostrzonym reżimie sanitarnym.

Zasady przeprowadzania egzaminów

Zasady określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz. 2316):





Zdających oraz inne osoby uczestniczące w przeprowadzaniu egzaminów nie obejmują podczas egzaminów ograniczenia dotyczące zgromadzeń (§ 28 ust. 13 pkt 9 rozporządzenia).

UWAGA! Apelujemy, aby egzamin przeprowadzić w większej liczbie sal. Przypominamy również o obowiązku regularnego wietrzenia sal egzaminacyjnych oraz innych pomieszczeń.

Po zajęciu miejsca przy stoliku – podczas pracy z arkuszem egzaminacyjnym lub podczas rozwiązywania zadania praktycznego przy stanowisku egzaminacyjnym zdający nie mają obowiązku zakrywania ust i nosa, pod warunkiem że w trakcie egzaminu odległość pomiędzy poszczególnymi osobami wynosi co najmniej 1,5 m (§ 27 ust. 3 pkt 15 rozporządzenia). Obowiązku zakrywania ust i nosa – po spełnieniu wspomnianego warunku – nie mają również członkowie zespołów nadzorujących oraz inne osoby uczestniczące w przeprowadzaniu egzaminów. Wszystkie wymienione osoby mogą, jeżeli czują się bezpieczniej, mieć zakryte usta i nos przez cały czas uczestniczenia w egzaminie.

UWAGA! Należy pamiętać o myciu czy dezynfekcji rąk, w przypadku członków zespołów nadzorujących i egzaminatorów o noszeniu rękawiczek jednorazowych.

Osoby, których udział w egzaminie (np. zdający, egzaminatorzy) wymaga podróży i noclegu w miejscu przeprowadzania egzaminu – będą mogły z takiego noclegu skorzystać po uzgodnieniu z OKE (§ 10 ust. 2 pkt 14 rozporządzenia).

UWAGA! Aby skorzystać z noclegu, konieczne będzie okazanie stosownego zaświadczenia (§ 10 ust. 3 pkt 7 rozporządzenia), podpisanego przez dyrektora szkoły lub placówki, pracodawcę, dyrektora OKE lub dyrektora CKE. Wzór zaświadczenia znajduje się na stronie internetowej MEN.

Zdający, którzy na egzamin będą wracali z zagranicy, nie są objęci obowiązkiem 10-dniowej kwarantanny (§ 3 ust. 2 pkt 15 rozporządzenia). Osoby, które będą przyjeżdżały do Polski z zagranicy, aby wziąć udział w egzaminie, będą zobowiązane okazać funkcjonariuszowi straży granicznej podpisane przez dyrektora szkoły lub placówki zaświadczenie o tym, że uczestniczą w jednym z ww. egzaminów (§ 3 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia). Wzór zaświadczenia znajduje się na stronie internetowej MEN.

UWAGA! Młodzieży do 16.roku życia, w drodze na egzamin i z powrotem do domu nie obejmuje zakaz samodzielnego przemieszczania się od poniedziałku do piątku pomiędzy godziną 8:00 a 16:00 (§ 9 rozporządzenia).