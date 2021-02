Zapisy na szczepienia dla wszystkich nauczycieli do 65 lat

Szczepienia nauczycieli do 65 lat. 15 lutego ruszyła kolejna tura rejestracji dla pozostałych grup nauczycieli do 65. roku życia oraz nauczycieli akademickich. Potrwa ona do 18 lutego br., do końca dnia. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje.