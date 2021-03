Szczepienia przeciwko COVID-19 – nowy harmonogram, więcej punktów szczepień w drugim kwartale 2021 r.

Liczba szczepionek przeciwko COVID-19 w Polsce od kwietnia 2021 r.

Minister Michał Dworczyk zapowiedział, że w kwietniu na pewno przyjedzie do Polski ponad 5 mln szczepionek. Natomiast deklaracje mówią o tym, że może to być nawet 7 mln. szczepionek. Oznacza to, że nie powinno być problemu z ich dostępnością. W związku z tym rząd wprowadza zmiany, które mają znacznie usprawnić i przyspieszyć Narodowy Program Szczepień.

Nowe punkty szczepień 2 kwartał 2021

W celu przyspieszenia programu szczepień wyznaczono nowe punkty i miejsca szczepień. Minister Michał Dworczyk podkreślił, że szkieletem systemu będą szpitale tymczasowe, a w każdym powiecie, w którym jest szpital będzie jeden szpital tradycyjny, który będzie realizował szczepienia oraz jeden punkt prowadzony przez samorząd w każdym powiecie.

W drugim kwartale 2021 roku szczepienia przeciwko COVID-19 będą mogły odbywać się więc także w:

szpitalach tymczasowych

1 szpitalu i 1 punkcie samorządowym w każdym powiecie

u samodzielnych ratowników medycznych i pielęgniarek

punktach drive thru

zakładach pracy - jeśli pracodawca będzie miał min. 500 osób do zaszczepienia i zorganizuje zespół i zabezpieczenie

aptekach

przychodniach Podstawowej Opieki Zdrowotnej.

Kwalifikacja do szczepień - zmiany

W drugim kwartale zmieni się proces kwalifikacji do szczepień. Kwalifikacja na szczepienie będzie wykonywana na podstawie kwestionariusza i wstępnego wywiadu wypełnionego i podpisanego samodzielnie przez pacjenta. Dopiero w razie jakichś wątpliwości pacjent zostanie skierowany do lekarza.

Kto będzie kwalifikował do szczepień?

W II kwartale tego roku kwalifikować do szczepień będą jednak już nie tylko lekarze, ale również: stomatolodzy, felczerzy, pielęgniarki, położne, ratownicy medyczni, diagności, farmaceuci, fizjoterapeuci, asystenci medyczni oraz studenci ostatniego roku studiów medycznych.

Kto może szczepić przeciwko COVID-19?

Do tej pory szczepionkę podawali lekarze, stomatolodzy, położne, pielęgniarki, ratownicy medyczni oraz felczerzy. W II kwartale tego roku do tej grupy dołączą również diagności laboratoryjni, farmaceuci, fizjoterapeuci i studenci ostatniego roku studiów medycznych.

Zapisy na szczepienia kwiecień 2021

Rząd zdecydował się zrezygnować z II i III etapu szczepień na rzecz szczepień populacyjnych. Od 12 kwietnia 2021 r. rejestracja osób z rocznika 1962. Następnie zarejestrować się będą mogły kolejne roczniki. Każdego dnia będzie uruchamiana kolejna grupa. Prawdopodobnie w maju zostaną uwolnione szczepienia dla wszystkich.

Nowy harmonogram szczepień kwiecień 2021

Rejestracja na szczepienia przeciwko koronawirusowi będzie prowadzona zgodnie z harmonogramem:

12 kwietnia – rocznik 1962,

13 kwietnia – rocznik 1963,

14 kwietnia – rocznik 1964,

15 kwietnia – rocznik 1965,

16 kwietnia – rocznik 1966,

17 kwietnia – rocznik 1967,

19 kwietnia – rocznik 1968,

20 kwietnia – rocznik 1969,

21 kwietnia – rocznik 1970,

22 kwietnia – rocznik 1971,

23 kwietnia – rocznik 1972.

Wybór szczepionki przeciwko COVID-19

Na tym etapie nie jest przewidywana możliwość wyboru szczepionki. Każda z dostępnych szczepionek jest skuteczna oraz bezpieczna.

Źródło: infor.pl/KPRM