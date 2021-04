Punkty Szczepień Powszechnych – w każdym powiecie duże punkty szczepień

Chcemy przyspieszyć program oraz przygotować się na zapowiadane przez producentów duże dostawy szczepionek. Dlatego też rozwijamy infrastrukturę – wprowadzamy nowe formy działania, poszerzamy również kadrę szczepiącą. Nasz cel to 20 mln wykonanych szczepień do końca II kwartału.

2 mln dawek szczepionki przeciw Covid-19 ma trafić do polskich punktów szczepień w ciągu tego i kolejnego tygodnia. Rząd przygotowuje się na zapowiadane wcześniej przyspieszenie. Więcej dawek to większe możliwości. – Dziś przekroczyliśmy liczbę 7 mln wykonanych szczepień – informował premier Mateusz Morawiecki podczas wizyty w nowym punkcie szczepień w Skierniewicach. – W maju dotrze do nas być może 9 mln szczepionek, a w kwietniu mamy potwierdzone ok. 5,5 mln dawek – dodał szef polskiego rządu.

Narodowy Program Szczepień

Chcemy, aby preparat chroniący przed Covid-19 przyjęli wszyscy chętni – możliwie najszybciej. Dlatego rozwijamy infrastrukturę:

część dotychczasowych punktów szczepień przekształcamy w Punkty Szczepień Powszechnych (PSP) dużej wydajności;

poszerzamy skalę – obok już istniejących ponad 6500 punktów na terenie całego kraju powstanie kilkaset nowych;

w każdym powiecie lub mieście na prawach powiatu mają funkcjonować średnio dwa duże punkty szczepień;

w Punktach Szczepień Powszechnych zlokalizowanych w miastach do 50 tys. mieszkańców każdego dnia wykonywanych będzie ok. 200 zastrzyków. Punkty w miastach pow. 50 tys. mieszkańców mają mieć wydajność na poziomie 500 dawek.

Populacyjne punkty szczepień będą tworzone m.in. w budynkach z dobrą lokalizacją oraz odpowiednią infrastrukturą (szkoły, domy kultury, hale sportowe itp.). Szczepionki będą również podawane w przygotowanych do tego celu namiotach (np. przy lokalnych supermarketach), punktach drive-thru i innych, wskazanych przez samorządy.

Większe punkty – sprawne działanie. Skuteczny Stadion Narodowy

Dotychczasowe doświadczenia pokazują skuteczność dużych punktów szczepień. Przykładem jest warszawski Stadion Narodowy, w którym wykonano do tej pory blisko 83 tys. zastrzyków. Dla porównania, w 60 innych punktach w stolicy podano w sumie ponad 62 tys. dawek szczepionki.

Wizytowany w czwartek przez polskie władze punkt w Skierniewicach będzie mógł wykonywać 10 razy więcej szczepień niż dotychczas. Punkt zlokalizowano w miejscowym ośrodku sportu i rekreacji. Będą tu wykonywane szczepienia realizowane do tej pory w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Skierniewicach.

Pilotaż pierwszych Punktów Szczepień Powszechnych – poznaj daty!

W pierwszej kolejności nowe rozwiązania będą wdrażane w tych powiatach, które dziś borykają się z problemem braku szczepionek. Chcemy, aby szczepienia w całym kraju przebiegały równomiernie.

Ważne daty w programie pilotażowym

15 kwietnia – planowane uruchomienie pierwszego punktu drive-thru w Polsce.

20 kwietnia – pierwszy Punkt Szczepień Powszechnych.

23 kwietnia – rozpoczęcie szczepień przez indywidualnych ratowników i pielęgniarki.

maj – rozpoczęcie szczepień w aptekach.

przełom maja i czerwca – rozpoczęcie szczepień w zakładach pracy.

Rozwijamy infrastrukturę, ale również poszerzamy kadrę. Uprawnieni do kwalifikacji i szczepienia są lekarze, stomatolodzy, felczerzy, pielęgniarki, położne, ratownicy medyczni, diagności laboratoryjni, farmaceuci, fizjoterapeuci.

Masz 60 lat lub więcej? Zarejestruj się na szczepienie

Obecnie prowadzimy rejestrację na szczepienia dla osób powyżej 60. roku życia. Zapraszamy wszystkich seniorów do zapisu – szczepionka to szansa dla nas wszystkich na pokonanie pandemii, ale też najlepsza ochrona w przypadku zakażenia. Preparat daje nam gwarancję, że nie dotkną nas groźne powikłania chorobowe. Tymczasem to właśnie seniorzy są w grupie osób narażonych na największe ryzyko ciężkiego zachorowania. Dlatego - chrońmy siebie.

Rząd chce, aby wszyscy chętni na szczepienia powyżej 60. roku życia otrzymali szczepionkę do końca kwietnia. Przypominamy o możliwych sposobach rejestracji. To:

infolinia 989,

e-Rejestracja dostępna na stronie pacjent.gov.pl,

SMS o treści SzczepimySie na numer 880 333 333,

zapis w punkcie szczepień (najlepiej telefonicznie).

Szczegóły dotyczące rejestracji dostępne są na stronie gov.pl/szczepimysie. Zapraszamy!

Od poniedziałku 12 kwietnia zapisy kolejnych roczników

Już w najbliższy poniedziałek otworzymy rejestrację dla kolejnych osób. Zapisy będą prowadzone zgodnie z harmonogramem:

12 kwietnia – rocznik 1962,

13 kwietnia – rocznik 1963,

14 kwietnia – rocznik 1964,

15 kwietnia – rocznik 1965,

16 kwietnia – rocznik 1966,

17 kwietnia – rocznik 1967,

19 kwietnia – rocznik 1968,

20 kwietnia – rocznik 1969,

21 kwietnia – rocznik 1970,

22 kwietnia – rocznik 1971,

23 kwietnia – rocznik 1972,

24 kwietnia – rocznik 1973.

Wyjaśniamy: osoby urodzone przykładowo w roku 1962 będą mogły zapisać się na szczepienie nie tylko 12 kwietnia, ale też w każdym kolejnym dniu. Harmonogram ma zapewnić elastyczność, dostęp do szczepionek najstarszym rocznikom i usprawnić proces zapisów. W ten sposób mamy szansę na uniknięcie długiego oczekiwania na połączenie z konsultantem, czy bezkolizyjne działanie systemów komputerowych.

Rejestracja internetowa będzie uruchamiana dla każdej grupy o północy. Natomiast zapisy za pomocą infolinii będą możliwe każdego dnia od godz. 6:00.

– Musimy być elastyczni w tym procesie – zaznaczył pełnomocnik rządu ds. szczepień Michał Dworczyk. – Tu jest wiele zmiennych. Jedną zmienną, na którą rząd nie ma do końca wpływu, jest dostarczanie szczepionek do Polski. Drugą zmienną jest samo zainteresowanie w grupach wiekowych. Dlatego na 100 proc. 12 kwietnia rozpoczniemy rejestrację osób, które urodziły się w 1962 r. Ale później możemy albo trochę przyspieszać, albo spowalniać. W zależności od tego jak duże będzie zainteresowanie rejestracją, jak producenci będą wywiązywali się z zadeklarowanych dostaw do Polski.

O rejestracji dla kolejnych grup w ramach prowadzonego już szczepienia populacyjnego, będziemy informować na bieżąco.