Wpływ pandemii na firmy, edukację, urzędy, styl życia [RAPORT]

Wpływ pandemii na firmy, edukację, urzędy. Jak zmieniło się nasze życie w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy? Sprawdź 6 trendów nowej rzeczywistości widocznych w Raporcie #RegionyNEXERY2021.

Z badania przeprowadzonego przez GfK wynika, że firmy stały się bardziej online, ale początkowy entuzjazm związany z pracą zdalną nieco opadł. W niemal wszystkich urzędach można już załatwić większość spraw przez Internet, jednak część mieszkańców nadal woli odwiedzać urzędy osobiście. Mimo iż przekonaliśmy się, że szkoły stacjonarnej nie da się zastąpić zdalnymi lekcjami, to jak przyznają nauczyciele – większe wykorzystanie Internetu otworzyło przed szkołami nowe możliwości edukacyjne. Dzięki przeniesieniu wielu czynności do sfery online, staliśmy się bardziej eko i częściej niż do tej pory pragniemy przebywać blisko natury.

1. Zmiana podejścia do korzystania z Internetu

Pandemia w ogromnym stopniu wpłynęła na zmianę podejścia użytkowników do korzystania z sieci. Z badania #RegionyNEXERY2021 przeprowadzonego przez GfK w kwietniu 2021 r. wśród mieszkańców czterech Regionów w Polsce (Łódzkiego, Świętokrzyskiego, Kujaw z Pomorzem i Mazowszem oraz Warmii i Mazur) wynika, że 48% respondentów spędza w Internecie ponad 6 godzin dziennie. To wzrost o 20 p.p. względem 2020 r. i aż o 36 p.p. w porównaniu z rokiem 2019. Jednocześnie znacznie poprawiły się szeroko pojęte kompetencje cyfrowe społeczeństwa. 57% respondentów, którzy wzięli udział w badaniu GfK, deklaruje, że w ciągu ostatniego roku ich umiejętności wykorzystywania Internetu w różnych dziedzinach życia wzrosły. Przyczyną wydłużenia czasu spędzanego online jest w dużej mierze powszechna praca zdalna, która, mimo wielu korzyści, zaczyna powoli doskwierać coraz większej liczbie ankietowanych osób. Choć nadal ponad połowa mieszkańców (52%) chciałaby pracować zdalnie, to w stosunku do ubiegłego roku odsetek zwolenników „home office” zmniejszył się o 15 p.p. Do sieci przeniosła się także duża część naszego życia prywatnego oraz rozrywkowego. Ponad 90% z nas robi zakupy w Internecie, korzysta z e-bankowości, a niewiele mniej, bo 79% ogląda filmy online. E-aktywności, które początkowo zastępowały rzeczywistość, stopniowo stają się nawykami, z których trudno będzie zrezygnować.

2. Firmy stały się bardziej online

Porównując wyniki najnowszego badania do poprzednich edycji Raportu, obserwujemy wzrost znaczenia szybkiego łącza w biznesie. Coraz więcej ankietowanych firm inwestuje w szybszy Internet i coraz więcej przedsiębiorców jest zadowolonych z parametrów łącza – obecnie jest to 84%, o 10 p.p. więcej niż w 2020 r. Wraz ze wzrostem wykorzystania innowacyjnych rozwiązań informatycznych, rośnie konkurencyjność tych firm w coraz bardziej cyfrowym otoczeniu biznesowym. Jednocześnie zwiększyła się liczba firm, które całkowicie zrezygnowały z dostępu do Internetu (17%). To wzrost o 11 p.p. w stosunku do poprzedniego roku.

- Podczas gdy duże i średnie firmy zwiększały prędkość Internetu, prawie co piąte najmniejsze przedsiębiorstwo całkowicie rezygnowało z dostępu do łącza. Jest to oczywista konsekwencja lockdownu, kiedy to małe organizacje tymczasowo zawieszały swoją działalność w biurach, jednocześnie dbając o to, aby pracownicy mieli dostęp do szybkiego Internetu podczas wykonywania swoich obowiązków z domu. Doświadczenia pandemii pokazały, że musimy być przygotowani do pracy w nieprzewidywalnych warunkach, dlatego budowa powszechnie dostępnej infrastruktury szerokopasmowej, pozwalającej na korzystanie z szybkiego i stabilnego łącza w dowolnym miejscu, jest kluczowym aspektem dla rozwoju polskiego biznesu – mówi Jacek Wiśniewski, prezes firmy Nexera.

3. Niemal wszystkie urzędy gotowe na zdalną obsługę interesariuszy

Wyniki badania potwierdzają, że administracja publiczna jest gotowa do pracy w trybie online – niemal wszystkie urzędy (99%) umożliwiają mieszkańcom zgłaszanie spraw przez Internet. W praktyce możliwości e-urzędów nie są jednak w pełni wykorzystywane, gdyż niektóre sprawy petenci nadal wolą załatwić osobiście. Barierą jest również czasem brak dostępu do Internetu lub słabej jakości łącze, które utrudnia korzystanie z urzędów online.

- Największą przeszkodą utrudniającą rozwój e-administracji nie jest niski poziom cyfryzacji urzędów, czy brak narzędzi do zdalnego procesowania spraw administracyjnych. Problem stanowi fakt, że ze względu na nierówny dostęp do infrastruktury internetowej, nie wszyscy mogą korzystać z obsługi zdalnej. Rozwiązaniem jest budowa sieci szerokopasmowych oraz wprowadzenie cyfrowego obiegu dokumentów w urzędach, co zachęci mieszkańców do przejścia na system online, a przy tym usprawni procedury administracyjne, zwiększając tym samym atrakcyjność inwestycyjną gmin – mówi Jacek Wiśniewski.

4. Zdalna edukacja

Z badania #RegionyNEXERY wynika, że edukacja zdalna ma swoje plusy, a Internet może być wykorzystywany w szkolnictwie w większym stopniu. Według pedagogów nauka online pomaga w zdobywaniu nowych doświadczeń (42%) i rozwijaniu kompetencji cyfrowych. Dostęp do infrastruktury telekomunikacyjnej może być wykorzystywany również w celu podnoszenia kompetencji nauczycieli – 40% ankietowanych pedagogów korzystało z kursów online. 2 na 3 nauczycieli z Regionów Nexery zgadza się także z tezą, że podłączenie światłowodu umożliwia szkole korzystanie z narzędzi edukacyjnych, które wcześniej nie były osiągalne.

5. Rośnie atrakcyjność terenów wiejskich i małych miast

73% mieszkańców zgadza się ze stwierdzeniem, że w trakcie pandemii ludzie przenoszą się z dużych miast do mniejszych miejscowości. Czas lockdownu był okresem gwałtownego rozwoju technologicznego i cyfryzacji, a co za tym idzie, impulsem, budzącym potencjał drzemiący w małych miastach i wsiach. Powszechny dostęp do szybkiego Internetu podnosi atrakcyjność miejsca zamieszkania i jakość życia społeczeństwa, co potwierdzają badania Nexery – aż 92% urzędników uważa, że budowa sieci światłowodowej będzie miała pozytywny wpływ na rozwój Regionu.

- Pandemia koronawirusa spowodowała istotny wzrost popytu na szybki i wydajny Internet. Powszechna praca zdalna, nauka online, czy sprawne korzystanie z e-urzędów nie byłoby możliwe bez dostępu do wysokoprzepustowej sieci. Technologia światłowodowa cieszy się coraz większą popularnością, gdyż jest obecnie najlepszym możliwym rozwiązaniem, które jako jedyne spełnia oczekiwania najwyższej prędkości transferu danych. 6 na 10 mieszkańców uważa za istotne, aby w ich nowym miejscu zamieszkania była możliwość podłączenia do światłowodu. Nie ulega wątpliwości, że rola szybkiego Internetu w najbliższych latach będzie jedynie rosła - mówi Paweł Biarda.

6. Jesteśmy coraz bardziej eko

Przeniesienie dużej części naszych codziennych spraw do sieci pozwoliło nam wdrożyć bardziej ekologiczne rozwiązania. Z raportu Nexery wynika, że ponad połowa badanych ocenia swoje zaangażowanie w sprawy ekologiczne na co najmniej 7 punktów w dziesięciopunktowej skali. Co robimy dla naszej planety? 83% badanych przyznaje, że segreguje śmieci, 68% oszczędza wodę i energię, 56% rezygnuje z plastikowych opakowań i siatek, jeśli tylko jest to możliwe. 4 na 10 mieszkańców wie, że światłowód jest ekologicznym rozwiązaniem, pozwalającym m.in. na ograniczenie korzystania z auta i oszczędność papieru. Głównym źródłem wiedzy o sprawach związanych z ochroną środowiska dla wszystkich ankietowanych jest Internet.

Raport #RegionyNEXERY2021 to trzecia edycja autorskiego badania Nexery, które zostało zrealizowane przez firmę GfK w marcu 2021 r. Jest jednym z najbardziej przekrojowych źródeł wiedzy o polskich internautach na obszarach, na których brakuje dostępu do szerokopasmowego Internetu lub dostęp do niego jest ograniczony. Badanie przeprowadzono w czterech grupach docelowych - wśród mieszkańców, nauczycieli, przedsiębiorców i urzędników.